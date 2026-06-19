Літає, складає крила і заряджається як електромобіль: що відомо про AIR ONE

Ізраїльська компанія AIR отримала престижне визнання для свого електричного літального апарата AIR ONE: його назвали найкращим персональним літаком 2026 року за версією Robb Report Best of the Best Awards, пише Autoevolution.

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Це не просто дрон, а персональний eVTOL

AIR ONE належить до класу eVTOL – електричних апаратів вертикального зльоту та посадки. Тобто йому не потрібна класична злітна смуга, як літаку. Він може злітати вертикально, а потім переходити до польоту вперед.

Саме такі машини часто називають “літаючими автомобілями”, хоча юридично це все ж авіаційна техніка. AIR ONE ближчий не до авто, а до персонального електричного літака нового покоління. Його головна ідея – зробити приватні польоти простішими, зрозумілішими та доступнішими для власника.

Чому його назвали “літаючим спорткаром”

AIR ONE отримав прізвисько flying sportscar через зовнішність. Він має низький силует, двомісну кабіну та дизайн із натяками на автоспорт. Виробник робить ставку не лише на техніку, а й на емоції – приблизно так само, як це роблять бренди спортивних автомобілів.

Але за ефектним образом стоїть цілком практична концепція. AIR ONE розрахований на двох людей, має повністю електричну силову установку та фірмову систему керування Fly-by-Intent. Вона має спростити пілотування і зробити керування менш схожим на класичну авіацію.

Заряджати можна майже як електромобіль

Одна з найцікавіших деталей AIR ONE – заряджання. За задумом компанії, власник зможе заряджати апарат вдома через спеціальний адаптер. Також передбачена зарядка від швидкісних DC-станцій для електромобілів зі стандартним роз’ємом CCS.

Для звичайних AC-станцій потрібен портативний адаптер. Його можна перевозити у багажному відсіку самого апарата. Повне заряджання, за даними виробника, займає близько години.

Це важливий момент, бо AIR фактично намагається використати вже знайому автомобільну інфраструктуру. Якщо така модель справді запрацює, персональна авіація стане ближчою до логіки володіння електромобілем.

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Крила складаються за кілька хвилин

Ще одна автомобільна риса AIR ONE – можливість транспортування на причепі. Для цього апарат отримав складні крила з патентованим механізмом.

Компанія заявляє, що одна людина може скласти крила менш ніж за п’ять хвилин. Для майбутніх клієнтів навіть планують пропонувати спеціальний причіп. Це дозволить перевозити AIR ONE землею, зберігати його компактніше і не прив’язувати власника лише до авіаційної інфраструктури.

Які характеристики заявлені

AIR ONE має два місця, електричну силову установку та запас ходу до 100 миль, тобто приблизно 160 кілометрів. Максимальна швидкість заявлена на рівні 155 миль на годину, або близько 250 км/год.

Корисне навантаження становить до 550 фунтів – приблизно 250 кілограмів. Це означає, що апарат розрахований не лише на двох людей, а й на певний багаж.

Для персональної авіації такі цифри виглядають дуже цікаво. Але важливо пам’ятати: це не автомобіль, який можна просто купити і завтра використовувати на дорогах чи над містом. Для польотів потрібні правила, сертифікація, підготовка та відповідна інфраструктура.

Попит уже є, але сертифікація ще триває

AIR заявляє, що обсяг замовлень на її літальні апарати вже перевищив 1 мільярд доларів. До цього портфеля входять не лише персональні AIR ONE, а й вантажні безпілотні апарати AIR Cargo.

Компанія також просувається у напрямку сертифікації в США. У 2025 році прототип AIR ONE отримав експериментальний сертифікат льотної придатності FAA, що дозволило розширити випробування у Флориді. Але це ще не означає повну серійну сертифікацію для масового використання.

Фактично AIR ONE зараз перебуває в тій точці, де технологія вже виглядає переконливо, попит начебто є, але майбутнє залежить від регуляторів. І саме тут вирішиться, чи стане “літаючий спорткар” реальним транспортом для приватних власників, чи залишиться дорогою іграшкою для дуже вузького кола ентузіастів.