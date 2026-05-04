В Україні "права" на управління автівкою та літаком Boeing коштують однаково

У Чернівецькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування у справах щодо виготовлення та збуту підроблених документів. Високій якості зробленого подивувалися навіть експерти, але до оригіналу це було надто далеко.

Як йдеться на ФБ-сторінці регіонального БЕБ, на лаву підсудних сядуть учасники двох непов’язаних між собою груп, які організували незаконний "бізнес" із виготовлення фальшивих посвідчень водія та інших документів із використанням голографічних захисних елементів.

Читайте також Фейкові "права" за 30 тисяч гривень намагались обміняти на справжні

Слідством встановлено, що фігуранти незаконно купували, зберігали та використовували спеціальні голограми для створення підробок. Замовлення приймали через соціальні мережі: клієнти надсилали свої фотокартки, персональні дані та оплату.

На тім обладнанні навіть посвідчення льотчика зроблять

За відпрацьованою технологією, надіслана інформація трансформувалася у документ заявленого зразка. Готові високоякісні підробки передавали особисто або відправляли поштою.

Номенклатурна лінійка "продукції" фігурантів справи широка – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також кваліфікаційні картки водіїв великогабаритного транспорту, зокрема міжнародного зразка.

В ході санкціонованих обшуків вилучено багато речових доказів, що світдчать про протиправну діяльність. Фото: БЕБ Чернівецької області

При бажанні на тому обладнані могли виготовити посвідчення пілота широкофюзеляжних літаків Airbus чи Boeing, космонавта, дипломи престижних європейських вузів. Однак спеціалізація йшла за найбільш популярними замовленнями - посвідченнями водія.

Будь-що всього за 350 євро

Щодо ціни, то виконавці замовлень "три шкури" не дерли. В середньому вартість одного такого документа сягала 350 євро. Звісно, дорого, але охочих було вдосталь.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фальшиві документи, бланки, голографічні елементи, комп’ютерну техніку та грошові кошти.

За висновками експертиз, вилучені бланки гарно зроблені, але вони не відповідали офіційним зразкам, що перебувають в обігу – фальсифікат.

Читайте також У Дніпрі підроблене посвідчення водія намагались обміняти на справжнє

Десять років ув'язнення пролетять швидко

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями, що передбачають відповідальність за збут незаконно одержаних голографічних елементів, а також підроблення та реалізацію офіційних документів.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.