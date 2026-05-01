Фейкові "права" за 30 тисяч гривень намагались обміняти на справжні

У Чернівецькій області зафіксовано черговий випадок використання підробленого посвідчення водія, що вкотре підкреслює масштаби проблеми нелегального ринку "дистанційного оформлення" документів.

Інцидент стався у сервісному центрі МВС у Кельменцях під час стандартної процедури обміну водійського посвідчення.

Суть випадку

Громадянка звернулася для обміну посвідчення у зв’язку зі зміною прізвища. Під час перевірки адміністратори виявили ознаки підробки документа. Згодом з’ясувалося, що посвідчення було придбане через інтернет під час перебування за кордоном. Вартість "послуги" склала 30 тисяч гривень.

Фактично, замість спрощення процедури жінка отримала ризик кримінальної відповідальності.

Юридичні наслідки

В Україні використання підроблених документів кваліфікується за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу. Санкції передбачають:

штраф;

пробаційний нагляд;

обмеження волі до двох років.

Таким чином, навіть одноразове використання фальшивого посвідчення створює правові ризики.

Чому це проблема системного рівня

Подібні випадки не є поодинокими і відображають одразу кілька тенденцій.

Попит на "швидкі рішення". Частина громадян намагається уникнути навчання в автошколі та складання іспитів, що стимулює тіньовий ринок.

Отримати посвідчення водія законним шляхом складно: 80% кандидатів провалюють водійські іспити. Це і створює підґрунтя для шахрайських та корупційних схем.

Активність онлайн-шахрайства. Соціальні мережі та сайти рясніють оголошеннями про "оформлення без іспитів", які фактично є схемами виманювання грошей і персональних даних.

Як отримати справжні “права”: