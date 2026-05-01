Фейковые "права" за 30 тысяч гривен пытались обменять на настоящие

В Черновицкой области зафиксирован очередной случай использования поддельного водительского удостоверения, что в очередной раз подчеркивает масштабы проблемы нелегального рынка “дистанционного оформления” документов.

Инцидент произошел в сервисном центре МВД в Кельменцах во время стандартной процедуры обмена водительского удостоверения.

Суть случая

Гражданка обратилась для обмена удостоверения в связи с изменением фамилии. Во время проверки администраторы обнаружили признаки подделки документа. Впоследствии выяснилось, что удостоверение было приобретено через интернет во время пребывания за границей. Стоимость "услуги" составила 30 тысяч гривен.

Фактически, вместо упрощения процедуры женщина получила риск уголовной ответственности.

Юридические последствия

В Украине использование поддельных документов квалифицируется по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса. Санкции предусматривают:

штраф;

пробационный надзор;

ограничение свободы до двух лет.

Таким образом, даже одноразовое использование фальшивого удостоверения создает правовые риски.

Почему это проблема системного уровня

Подобные случаи не единичны и отражают сразу несколько тенденций.

Спрос на "быстрые решения". Часть граждан пытается избежать обучения в автошколе и сдачи экзаменов, что стимулирует теневой рынок.

Получить водительское удостоверение законным путем сложно: 80% кандидатов проваливают водительские экзамены. Это и создает почву для мошеннических и коррупционных схем.

Активность онлайн-мошенничества. Социальные сети и сайты пестрят объявлениями об "оформлении без экзаменов", которые фактически являются схемами выманивания денег и персональных данных.

Как получить настоящие “права”: