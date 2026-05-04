В Украине "права" на управление автомобилем и самолетом Boeing стоят одинаково

В Черновицкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование по делам по изготовлению и сбыту поддельных документов. Высокому качеству сделанного удивились даже эксперты, но до оригинала это было слишком далеко.

Как говорится на ФБ-странице регионального БЭБ, на скамью подсудимых сядут участники двух несвязанных между собой групп, которые организовали незаконный "бизнес" по изготовлению фальшивых водительских удостоверений и других документов с использованием голографических защитных элементов.

Следствием установлено, что фигуранты незаконно покупали, хранили и использовали специальные голограммы для создания подделок. Заказ принимали через социальные сети: клиенты присылали свои фотографии, персональные данные и оплату.

На том оборудовании даже удостоверение летчика сделают

По отработанной технологии, присланная информация трансформировалась в документ заявленного образца. Готовые высококачественные подделки передавали лично или отправляли по почте.

Номенклатурная линейка "продукции" фигурантов дела широкая – водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также квалификационные карточки водителей крупногабаритного транспорта, в частности международного образца.

В ходе санкционированных обысков изъято много вещественных доказательств, свидетельствующих о противоправной деятельности. Фото: БЭБ Черновицкой области

При желании на том оборудовании могли изготовить удостоверение пилота широкофюзеляжных самолетов Airbus или Boeing, космонавта, дипломы престижных европейских вузов. Однако специализация шла по наиболее популярным заказам – водительским удостоверениям.

Что угодно всего за 350 евро

Относительно цены, то исполнители заказов "три шкуры" не драли. В среднем стоимость одного такого документа достигала 350 евро. Конечно, дорого, но желающих было достаточно.

Во время обысков правоохранители изъяли фальшивые документы, бланки, голографические элементы, компьютерную технику и денежные средства.

По заключению экспертиз, изъятые бланки хорошо сделаны, но они не соответствовали официальным образцам, находящихся в обращении – фальсификат.

Десять лет заключения пролетят быстро

Фигурантам сообщено о подозрении по статьям, предусматривающих ответственность за сбыт незаконно полученных голографических элементов, а также подделку и реализацию официальных документов.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Обвинительные акты уже направлены в суд.