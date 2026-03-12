Лютий повністю змінив п'єдестал областей за кількістю вагових порушень

Загалом за перші два місяці нинішнього року до бюджету завдяки роботі WIM-комплексів вже надійшло понад 14,5 млн грн. У лютому кількість порушень зросла.

Розподіл по місяцях:

січень — майже 6,9 млн грн штрафів;

лютий — 7,6 млн грн штрафів.

Де зафіксовано найбільше порушень:

Миколаївська область – 37 випадків;

Вінницька область – 27 випадків;

Івано-Франківська область – 21 випадок.

Лідерський п'єдестал мінливий

В редакції Авто24 підмітили цікаву деталь: з-поміж січневих "рекордсменів" за кількістю порушень у лютому жодна з областей до ТОП-3 порушників не потрапила.

Список змінився стовідсотково. Нагадаємо, у перший місяць року лідерами габаритно-вагових норм були Дніпропетровська (28 випадків), Харківська (26 випадків) та Полтавська (21 випадок) області.

Для збереження збереженого

Контроль за вантажівками зі збільшеною вагою забезпечує стабільні надходження до бюджету та допомагає зберігати дорожню інфраструктуру, що й без того сильно постраждала від сезонних кліматичних умов.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється автоматично. У дорожнє покриття вмонтовані спеціальні датчики, які визначають вагу транспортного засобу під час руху.

Прилади фіксують:

швидкість автомобіля;

габарити транспортного засобу;

номерні знаки.

Трохи статистики на перспективу

Дотримання габаритно-вагових норм — це не лише питання штрафів, а й безпеки руху та збереження інфраструктури. Станом на 5 березня в Україні побудовано 62 WIM-комплекси, з них 60 введено в експлуатацію.

Загалом упродовж 2026 року на дорогах України планується спорудити ще 50 габаритно-вагових порталів.