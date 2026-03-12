Грузовики с избыточной массой переехали в другие области

ФОТО: Госвосстановление|
С 5 марта в Черниговской области на автодороге Р-67 работает еще один WIM-комплекса (WIM 63)
Всего за первые два месяца нынешнего года в бюджет благодаря работе WIM-комплексов уже поступило более 14,5 млн грн. В феврале количество нарушений возросло.
Распределение по месяцам:
январь – почти 6,9 млн грн штрафов;
февраль – 7,6 млн грн штрафов.
Где зафиксировано больше всего нарушений:
Николаевская область – 37 случаев;
Винницкая область – 27 случаев;
Ивано-Франковская область – 21 случай.
Лидерский пьедестал изменчив
В редакции Авто24 подметили интересную деталь: среди январских "рекордсменов" по количеству нарушений в феврале ни одна из областей в ТОП-3 нарушителей не попала.
Список изменился стопроцентно. Напомним, в первый месяц года лидерами габаритно-весовых норм были Днепропетровская (28 случаев), Харьковская (26 случаев) и Полтавская (21 случай) области.
Для сохранения сохраненного
Контроль за грузовиками с увеличенным весом обеспечивает стабильные поступления в бюджет и помогает сохранять дорожную инфраструктуру, что и без того сильно пострадала от сезонных климатических условий.
Габаритно-весовой контроль осуществляется автоматически. В дорожное покрытие вмонтированы специальные датчики, которые определяют вес транспортного средства во время движения.
Приборы фиксируют:
- скорость автомобиля;
- габариты транспортного средства;
- номерные знаки.
Немного статистики на перспективу
Соблюдение габаритно-весовых норм - это не только вопрос штрафов, но и безопасности движения и сохранения инфраструктуры. По состоянию на 5 марта в Украине построено 62 WIM-комплексы, из них 60 введено в эксплуатацию.
Всего в течение 2026 года на дорогах Украины планируется построить еще 50 габаритно-весовых порталов.