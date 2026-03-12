Грузовики с избыточной массой переехали в другие области

Всего за первые два месяца нынешнего года в бюджет благодаря работе WIM-комплексов уже поступило более 14,5 млн грн. В феврале количество нарушений возросло.

Распределение по месяцам:

январь – почти 6,9 млн грн штрафов;

февраль – 7,6 млн грн штрафов.

Читайте также Где еще один "капкан" будет ловить очень тяжелые фуры

Где зафиксировано больше всего нарушений:

Николаевская область – 37 случаев;

Винницкая область – 27 случаев;

Ивано-Франковская область – 21 случай.

Лидерский пьедестал изменчив

В редакции Авто24 подметили интересную деталь: среди январских "рекордсменов" по количеству нарушений в феврале ни одна из областей в ТОП-3 нарушителей не попала.

Список изменился стопроцентно. Напомним, в первый месяц года лидерами габаритно-весовых норм были Днепропетровская (28 случаев), Харьковская (26 случаев) и Полтавская (21 случай) области.

Читайте также Озвучен годовой "заработок" украинских систем весового контроля WIM

Для сохранения сохраненного

Контроль за грузовиками с увеличенным весом обеспечивает стабильные поступления в бюджет и помогает сохранять дорожную инфраструктуру, что и без того сильно пострадала от сезонных климатических условий.

Габаритно-весовой контроль осуществляется автоматически. В дорожное покрытие вмонтированы специальные датчики, которые определяют вес транспортного средства во время движения.

Читайте также На самой длинной автотрассе Украины установили очередной WIM-портал: что он определяет

Приборы фиксируют:

скорость автомобиля;

габариты транспортного средства;

номерные знаки.

Немного статистики на перспективу

Соблюдение габаритно-весовых норм - это не только вопрос штрафов, но и безопасности движения и сохранения инфраструктуры. По состоянию на 5 марта в Украине построено 62 WIM-комплексы, из них 60 введено в эксплуатацию.

Всего в течение 2026 года на дорогах Украины планируется построить еще 50 габаритно-весовых порталов.