На Харківщині капітально ремонтують дороги

На дороги прифронтової Харківщини "Автомагістраль-Південь" вивела 35 бригад та 200 одиниць спецтехніки. Наймасштабніший обсяг робіт виконується на автодорозі М-18, яка дає Харкову транспортне сполучення із Запоріжжям.
На Харківщині логістика не повинна страждати від поганих доріг

ФОТО: Автомагістраль-Південь|

Це вже не ямковий ремонт, а повноцінне вкладання асфальту на проблених ділянках

Валентин Ожго
3 квітня, 18:18
Загалом на відновлення дорожнього покриття згаданого регіону будівельна організація вивела 380 працівників. До роботи залучено власні асфальтобетонні заводи.

Станом на 2 квітня компанія вже відновила 353 тис. кв. м покриття. На десятках об’єктів роботи завершені, але на інших ділянках ще тривають.

Магістральних машин тут не дуже багато, а ось різної спецтехніки виведено багато. Фото: Автомагістраль-Південь

На сьогодні основні обсяги бригади виконують на двох автотрасах – М-03 та М-18. Є й інші невеличкі об'єкти, котрі також потребують уваги.

На автомагістралі М-18 неподалік Харкова зараз в ремонті 2,5-кілометрова ділянка. Площа запланованого до відновлення покриття – 29 тис. кв. м. Роботи там планується завершити упродовж двох тижнів.

