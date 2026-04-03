На Харківщині капітально ремонтують дороги

ФОТО: Автомагістраль-Південь
Це вже не ямковий ремонт, а повноцінне вкладання асфальту на проблених ділянках
Загалом на відновлення дорожнього покриття згаданого регіону будівельна організація вивела 380 працівників. До роботи залучено власні асфальтобетонні заводи.
Станом на 2 квітня компанія вже відновила 353 тис. кв. м покриття. На десятках об’єктів роботи завершені, але на інших ділянках ще тривають.
Магістральних машин тут не дуже багато, а ось різної спецтехніки виведено багато.
На сьогодні основні обсяги бригади виконують на двох автотрасах – М-03 та М-18. Є й інші невеличкі об'єкти, котрі також потребують уваги.
На автомагістралі М-18 неподалік Харкова зараз в ремонті 2,5-кілометрова ділянка. Площа запланованого до відновлення покриття – 29 тис. кв. м. Роботи там планується завершити упродовж двох тижнів.