Як українці будують дорогу між Будапештом та Бухарестом: відео

Нашим будівельникам дістався 6,5-кілометровий відрізок нового будівництва автошляху між містами Орадя та Клуж-Напока.

Проєкт реалізують румунські партнери, "Автомагістраль-Південь" взялася за підряд на виконання комплексу земляних робіт.

Читайте також Українська компанія перегнала до Румунії багато своєї техніки: відома причина

У гарному темпі та якісних результатах

За доволі короткий проміжок часу виконано майже половину запланованого обсягу. Це в темпах не гірше від продуктивності інших європейських підрядників, оскільки на будівництві ділянки нової швидкісної траси завдовжки 28 550 метрів (28,5 км) працює ще кілька підрядних організацій.

На цій ділянці "Автомагістраль-Південь" взялася за земляні роботи, а потім перейде на об'єкт будівництва дороги з нуля до здачі під ключ. Скриншот: Авто24

Як йдеться у короткому відеосюжеті компанії, відведена ділянка майбутньої дороги не з легких. Рельєфні перепади там рясніють. Висота влаштованих насипів подекуди сягає шести метрів, їх потрібно було готувати для досягнення сучасних стандартів облаштування доріг такого класу – мінімум перепадів.

Читайте також Дорогу в ЄС будуватиме українська компанія

Що вже зроблено

Будівельники вже влаштували фінішний для комплексу земляних робіт шар основи з баласту. Його насипали на відрізку 1200 метрів. Сумарно ж обсяг земляних робіт за проєктом сягає 580 тисяч кубічних метрів.

Роботи на цій ділянці "Автомагістраль-Південь" розпочали восени 2025 року. Повністю завершити свій операційний обсяг планується за три місяці.

Видно, наші в Румунії “приписалися” надовго

Нагадаємо, попереду на наших будівельників чекають інші об'єкти за вже підписаними контрактами. Там вже буде повний цикл роботи від А до Я.

Торік "Автомагістраль-Південь" уклала договір на будівництво однієї з ділянок швидкісної дороги Арад - Орадя завдовжки 33,7 км. Вартість контракту – 460 млн євро. Старт робіт запланований на 2027 рік.