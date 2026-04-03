На Харьковщине капитально ремонтируют дороги

Всего на восстановление дорожного покрытия упомянутого региона строительная организация вывела 380 работников. К работе привлечены все собственные асфальтобетонные заводы.

Читайте также Как украинцы строят дорогу между Будапештом и Бухарестом: видео

По состоянию на 2 апреля компания уже восстановила 353 тыс. кв. м покрытия. На десятках объектов работы завершены, но на других участках еще продолжаются.

Магистральных машин здесь не очень много, а вот различной спецтехника выведено много. Фото: Автомагистраль-Юг

На сегодня основные объемы бригады выполняют на двух автотрассах – М-03 и М-18. Есть и другие небольшие объекты, которые также требуют внимания.

Читайте также Украинцы создали в Молдове дорогу, которая становится арт-объектом

На автомагистрали М-18 недалеко от Харькова сейчас в ремонте 2,5-километровый участок. Площадь запланированного к восстановлению покрытия – 29 тыс. кв. м. Работы там планируется завершить в течение двух недель.