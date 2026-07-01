У Львові подорожчало паркування: година стоянки вже дорожча, ніж в Києві

Нові майданчики відкрили на вулицях Якова Пстрака та Івана Мечникова. Вони належать до третьої паркувальної зони та разом мають 63 паркомісця, з яких сім призначені для людей з інвалідністю.

Обслуговуватиме їх ЛКП "Львівавтодор". Вартість паркування на нових майданчиках становить 20 грн за годину. Про це йдеться в релізі мерії.

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Де найдорожча парковка у місті

Міська влада повідомляє, що із 1 липня набули чинності нові тарифи на всіх комунальних стоянках, які обслуговує "Львівавтодор". Вартість паркування на майданчиках ЛеоПарковки зросла у всіх зонах.

Скільки тепер коштує година паркування:

І зона – 45 грн/год (було 35 грн);

– 45 грн/год (було 35 грн); ІІ зона – 35 грн/год (було 25 грн);

– 35 грн/год (було 25 грн); ІІІ зона – 30 грн/год (було 20 грн);

– 30 грн/год (було 20 грн); IV зона – 20 грн/год (було 15 грн);

– 20 грн/год (було 15 грн); V зона – 55 грн/год (було 50 грн).

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Найдорожче паркування – на спеціально обладнаних майданчиках на вул. Валовій та біля "Вернісажу", де денний тариф зріс до 55 грн за годину. Вночі він становить 25 грн.

Для туристичного автотранспорту – 100 грн/год (зараз – 95 грн).

Цікаво, що в центрі Києва година паркування в центрі 40 грн.

Що спонукало до цінових змін

У міській раді пояснюють перегляд тарифів тим, що їх не змінювали майже два роки, тоді як витрати на утримання паркувальної інфраструктури та паркувальний збір суттєво зросли.

Крім того, вища вартість паркування має сприяти збільшенню кількості вільних місць у центрі міста та скороченню часу, який водії витрачають на їх пошук.

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Для мешканців будинків, розташованих біля паркувальних майданчиків, пільговий тариф 8 грн за годину залишається без змін. Також зберігається пільга для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни – 100 безкоштовних годин паркування щомісяця на відкритих комунальних майданчиках.