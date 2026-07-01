Во Львове подорожала парковка: час стоянки уже дороже, чем в Киеве

Новые парковочные площадки открыли на улицах Якова Пстрака и Ивана Мечникова. Они относятся к третьей парковочной зоне и в сумме насчитывают 63 парковочных места, из которых семь предназначены для людей с инвалидностью.

Обслуживать их будет ЛКП "Львовавтодор". Стоимость парковки на новых площадках составляет 20 грн в час. Об этом говорится в пресс-релизе мэрии.

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Где самая дорогая парковка в городе

Городские власти сообщают, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы на всех муниципальных стоянках, которые обслуживает "Львовавтодор". Стоимость парковки на площадках "ЛеоПарковки" выросла во всех зонах.

Сколько теперь стоит час парковки:

I зона – 45 грн/час (ранее 35 грн);

– 45 грн/час (ранее 35 грн); II зона – 35 грн/час (ранее 25 грн);

– 35 грн/час (ранее 25 грн); III зона – 30 грн/час (ранее 20 грн);

– 30 грн/час (ранее 20 грн); IV зона – 20 грн/час (ранее 15 грн);

– 20 грн/час (ранее 15 грн); V зона– 55 грн/час (ранее 50 грн).

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Самая дорогая парковка – на специально оборудованных площадках на ул. Валовой и возле "Вернисажа", где дневной тариф вырос до 55 грн в час. Ночью он составляет 25 грн.

Для туристического автотранспорта – 100 грн/час (ранее – 95 грн).

Интересно, что в Киеве час парковки в центре стоит 45 гривен.

Что послужило причиной изменения цен

В городском совете объясняют пересмотр тарифов тем, что их не меняли почти два года, тогда как расходы на содержание парковочной инфраструктуры и парковочный сбор существенно выросли.

Кроме того, более высокая стоимость парковки должна способствовать увеличению количества свободных мест в центре города и сокращению времени, которое водители тратят на их поиск.

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Для жителей домов, расположенных возле парковочных площадок, льготный тариф 8 грн за час остается без изменений. Также сохраняется льгота для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны – 100 бесплатных часов парковки ежемесячно на открытых коммунальных площадках.