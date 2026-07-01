Во Львове подорожала парковка: час стоянки уже дороже, чем в Киеве

ФОТО: сайт мэрии Львова|
Стоимость льготных абонементов для жителей близлежащих домов не изменилась
Новые парковочные площадки открыли на улицах Якова Пстрака и Ивана Мечникова. Они относятся к третьей парковочной зоне и в сумме насчитывают 63 парковочных места, из которых семь предназначены для людей с инвалидностью.
Обслуживать их будет ЛКП "Львовавтодор". Стоимость парковки на новых площадках составляет 20 грн в час. Об этом говорится в пресс-релизе мэрии.
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Где самая дорогая парковка в городе
Городские власти сообщают, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы на всех муниципальных стоянках, которые обслуживает "Львовавтодор". Стоимость парковки на площадках "ЛеоПарковки" выросла во всех зонах.
Сколько теперь стоит час парковки:
- I зона– 45 грн/час (ранее 35 грн);
- II зона– 35 грн/час (ранее 25 грн);
- III зона– 30 грн/час (ранее 20 грн);
- IV зона– 20 грн/час (ранее 15 грн);
- V зона– 55 грн/час (ранее 50 грн).
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Самая дорогая парковка – на специально оборудованных площадках на ул. Валовой и возле "Вернисажа", где дневной тариф вырос до 55 грн в час. Ночью он составляет 25 грн.
Для туристического автотранспорта – 100 грн/час (ранее – 95 грн).
Интересно, что в Киеве час парковки в центре стоит 45 гривен.
Что послужило причиной изменения цен
В городском совете объясняют пересмотр тарифов тем, что их не меняли почти два года, тогда как расходы на содержание парковочной инфраструктуры и парковочный сбор существенно выросли.
Кроме того, более высокая стоимость парковки должна способствовать увеличению количества свободных мест в центре города и сокращению времени, которое водители тратят на их поиск.
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Для жителей домов, расположенных возле парковочных площадок, льготный тариф 8 грн за час остается без изменений. Также сохраняется льгота для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны – 100 бесплатных часов парковки ежемесячно на открытых коммунальных площадках.