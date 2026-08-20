Лише 25 відсотків сервісних центрів МВС мають укриття

Сервісні центри МВС п’ятий рік поспіль продовжують адаптувати свою роботу до умов “воєнного стану”. У Запоріжжі теоретичні іспити можна продовжити в спеціальному класі в укритті, в Ізюмі облаштували модульне бетонне укриття, а сервісний центр у Мерефі переїхав до приміщення з укриттям.

У Запоріжжі такий формат роботи організували одразу в чотирьох ТСЦ МВС. У спеціально обладнаних укриттях не лише можуть перебувати відвідувачі та працівники, а й продовжуватися адміністративні послуги.

Зокрема, у ТСЦ МВС №2342 у Запоріжжі облаштували екзаменаційний клас, тому оголошення повітряної тривоги не обов'язково означає тривалу перерву під час складання теоретичного іспиту.

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Такий формат також діє у:

ТСЦ МВС №2341 у Запоріжжі на вул. Олександрівській, 84;

ТСЦ МВС №2342 у Запоріжжі на вул. Бабури козака, 9а;

ТСЦ МВС №2343 у Запоріжжі на вул. Бабури козака, 9а;

ТСЦ МВС №2348 у селі Сонячне Запорізького району на Сонячному шосе, 2а.

На Харківщині поруч із сервісним центром МВС в Ізюмі встановили модульне бетонне укриття. Ним під час повітряної тривоги можуть користуватися як працівники, так і відвідувачі.

В Ізюмі питання безпеки особливо актуальне: попереднє приміщення сервісного центру було зруйноване внаслідок ракетного удару та зазнало понад 70% пошкоджень.

ТСЦ МВС у Мерефі переїхав до приміщення з укриттям

Сервісний центр МВС у Мерефі змінив місце роботи. Тепер він розташований за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148.

У новому приміщенні є укриття, де під час повітряної тривоги можуть перебувати відвідувачі та працівники. При цьому сервісний центр продовжує надавати основні послуги.

Тут можна зареєструвати та перереєструвати автомобіль, обміняти або відновити посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія та замовити індивідуальний номерний знак.

Скільки ТСЦ МВС вже мають укриття

За даними Головного сервісного центру МВС, наразі лише 39 сервісних центрів МВС з діючих 143 обладнані укриттями цивільного захисту. У 36 із них створені умови для безперебійного надання адміністративних послуг під час повітряних тривог. Тобто відносно безпечними є лише чверть сервісних центрів МВС.

У МВС наголошують, що під час повітряної тривоги робота державних підприємств припиняється. Водночас там, де це дозволяють умови, послуги продовжують надавати в облаштованих укриттях.