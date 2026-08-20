Только 25 процентов сервисных центров МВД имеют укрытие

Сервисные центры МВД пятый год подряд продолжают адаптировать свою работу к условиям“ военного положения” . В Запорожье теоретические экзамены можно продолжить в специальном классе в укрытии, в Изюме обустроили модульное бетонное укрытие, а сервисный центр в Мерефе переехал в помещение с укрытием.

В Запорожье такой формат работы был организован сразу в четырех ТСЦ МВД. В специально оборудованных укрытиях могут не только находиться посетители и работники, но и продолжаться административные услуги.

В частности, в ТСЦ МВД №2342 в Запорожье обустроили экзаменационный класс, поэтому объявление воздушной тревоги не обязательно означает длительный перерыв при сдаче теоретического экзамена.

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Такой формат также действует в:

ТСЦ МВД №2341 в Запорожье на ул. Александровской, 84;

ТСЦ МВД №2342 в Запорожье на ул. Бабуры казака, 9а;

ТСЦ МВД №2343 в Запорожье на ул. Бабуры казака, 9а;

ТСЦ МВД №2348 в селе Солнечное Запорожского района на Солнечном шоссе, 2а.

В Харьковской области рядом с сервисным центром МВД в Изюме установили модульное бетонное укрытие. Им во время воздушной тревоги могут пользоваться как работники, так и посетители.

В Изюме вопрос безопасности особенно актуален: предыдущее помещение сервисного центра было разрушено в результате ракетного удара и получило более 70% повреждений.

ТСЦ МВД в Мерефе переехал в помещение с укрытием

Сервисный центр МВД в Мерефе сменил место работы. Теперь он расположен по адресу: г. Мерефа, ул. Днепровская, 148

В новом помещении есть укрытие, где во время воздушной тревоги могут находиться посетители и работники. При этом сервисный центр продолжает предоставлять основные услуги.

Здесь можно зарегистрировать и перерегистрировать автомобиль, обменять или восстановить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение и заказать индивидуальный номерной знак.

Сколько ТСЦ МВД уже имеют укрытие

По данным Главного сервисного центра МВД, только 39 сервисных центров МВД из действующих 143 оборудованы укрытиями гражданской защиты. У 36 из них созданы условия для бесперебойного предоставления административных услуг во время воздушных тревог. То есть относительно безопасными есть только четверть сервисных центров МВД.

В МВД отмечают, что во время воздушной тревоги работа государственных предприятий прекращается. В то же время там, где это разрешают условия, услуги продолжают предоставлять в обустроенных укрытиях.