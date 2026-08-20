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Только 25 процентов сервисных центров МВД имеют укрытие

Подавляющее большинство сервисных центров МВД прекращают свою работу во время воздушных тревог. Лишь 36 из действующих 143 государственных учреждений такого типа имеют обустроенные укрытия и работают относительно стабильно.
Лишь четверть сервисных центров МВД оборудована укрытиями

ФОТО: ГСЦ МВД|

36 из 143 ТСЦ МВД имеют уритье

Евгений Гудущан
logo20 августа, 18:30
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Сервисные центры МВД пятый год подряд продолжают адаптировать свою работу к условиям“ военного положения” . В Запорожье теоретические экзамены можно продолжить в специальном классе в укрытии, в Изюме обустроили модульное бетонное укрытие, а сервисный центр в Мерефе переехал в помещение с укрытием.

В Запорожье такой формат работы был организован сразу в четырех ТСЦ МВД. В специально оборудованных укрытиях могут не только находиться посетители и работники, но и продолжаться административные услуги.

В частности, в ТСЦ МВД №2342 в Запорожье обустроили экзаменационный класс, поэтому объявление воздушной тревоги не обязательно означает длительный перерыв при сдаче теоретического экзамена.

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Такой формат также действует в:

  • ТСЦ МВД №2341 в Запорожье на ул. Александровской, 84;
  • ТСЦ МВД №2342 в Запорожье на ул. Бабуры казака, 9а;
  • ТСЦ МВД №2343 в Запорожье на ул. Бабуры казака, 9а;
  • ТСЦ МВД №2348 в селе Солнечное Запорожского района на Солнечном шоссе, 2а.

В Харьковской области рядом с сервисным центром МВД в Изюме установили модульное бетонное укрытие. Им во время воздушной тревоги могут пользоваться как работники, так и посетители.

В Изюме вопрос безопасности особенно актуален: предыдущее помещение сервисного центра было разрушено в результате ракетного удара и получило более 70% повреждений.

ТСЦ МВД в Мерефе переехал в помещение с укрытием

Сервисный центр МВД в Мерефе сменил место работы. Теперь он расположен по адресу: г. Мерефа, ул. Днепровская, 148

В новом помещении есть укрытие, где во время воздушной тревоги могут находиться посетители и работники. При этом сервисный центр продолжает предоставлять основные услуги.

Здесь можно зарегистрировать и перерегистрировать автомобиль, обменять или восстановить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение и заказать индивидуальный номерной знак.

Сколько ТСЦ МВД уже имеют укрытие

По данным Главного сервисного центра МВД, только 39 сервисных центров МВД из действующих 143 оборудованы укрытиями гражданской защиты. У 36 из них созданы условия для бесперебойного предоставления административных услуг во время воздушных тревог. То есть относительно безопасными есть только четверть сервисных центров МВД.

В МВД отмечают, что во время воздушной тревоги работа государственных предприятий прекращается. В то же время там, где это разрешают условия, услуги продолжают предоставлять в обустроенных укрытиях.

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