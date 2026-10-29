Майже 60 гривень за літр: ціни на автогаз продовжують шокувати водіїв

Як свідчить свіжий моніторинг Консалтингової групи А-95, лише з 21 по 28 жовтня гуртова вартість блакитного пального зросла на понад 8 тисяч гривень за тонну. Це створило шалений тиск на роздрібний ринок, який поки що навіть не повністю відіграв ці зміни.

Найбільше від дефіциту та високих внутрішніх цін потерпають регіональні мережі. Саме вони зараз очолюють антирейтинг вартості: наприклад, на заправках Рур груп літр газу обійдеться у 59,90 гривні, а VST та Neftek просять по 57,90 гривні.

Що з цінами у великих мережах

Преміальні бренди також активно переписують прайси. У першій трійці найдорожчих опинилася мережа WOG, де ресурс додав одразу 5,40 гривні і тепер коштує 58,90 грн/л. Їхній найближчий конкурент ОККО тримає цінник на рівні 57,50 грн/л.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Абсолютним лідером за темпами здорожчання стала мережа Маркет. Там лише за сім днів автогаз злетів у ціні на 6,80 гривні, досягнувши позначки 57 грн/л.

Натомість найдешевшим варіантом для водіїв залишається Авантаж 7 із ціною 52,45 грн/л. Компанію йому в бюджетному сегменті складають БРСМ-Нафта та Green Wave, де пальне коштує трохи більше ніж 53 гривні. Державна UKRNAFTA також тримається в десятці найдешевших із прайсом 54,90 грн/л.



Упритул до 60: автогаз на АЗС стабільно дорожчає

Чого чекати водіям далі

Аналітики профільного видання enkorr зазначають, що найближчим часом зупинки цін очікувати не варто. З огляду на поточні пропозиції у столичному регіоні та середню маржу операторів, вартість газу на АЗС має всі шанси масово сягнути 60 гривень за літр.

Додатковим драйвером подорожчання виступає курс валют. Лише за останній тиждень коливання на міжбанку додали до собівартості кожного літра газу близько 40 копійок.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, передумови для нинішнього цінового шоку почали формуватися ще на початку жовтня. Тоді через логістичні затримки та зростання вартості пального на зовнішніх ринках автогаз почав стрімко дорожчати, підскочивши з 44 до 49 гривень, а згодом впевнено перетнув позначку у 50 гривень за літр.