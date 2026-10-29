Почти 60 гривен за литр: цены на автогаз продолжают шокировать водителей

Как свидетельствует свежий мониторинг Консалтинговая группа А-95, только с 21 по 28 октября оптовая стоимость голубого горючего выросла более чем на 8 тысяч гривен за тонну. Это создало яростное давление на розничный рынок, которое пока даже не полностью отыграло эти изменения.

Больше всего от дефицита и высоких внутренних цен страдают региональные сети. Именно они сейчас возглавляют антирейтинг стоимости: например, на заправках РУР групп литр газа обойдется в 59,90 гривны, а VST и Neftek просят по 57,90 гривны.

Что с ценами в крупных сетях

Премиальные бренды также активно переписывают прайсы. В первой тройке самых дорогих оказалась сеть WOG, где ресурс прибавил сразу 5,40 гривны и теперь стоит 58,90 грн/л. Их ближайший конкурент ОККО удерживает ценник на уровне 57,50 грн/л.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Абсолютным лидером по темпам удорожания стала сеть Маркет. Там всего за семь дней автогаз взлетел в цене на 6,80 гривны, достигнув отметки 57 грн/л.

Самым же дешевым вариантом для водителей остается Авантаж 7 с ценой 52,45 грн/л. Компанию ему в бюджетном сегменте составляют БРСМ-Нефть и Green Wave, где горючее стоит чуть больше 53 гривны. Государственная UKRNAFTA также содержится в десятке самых дешевых с прайсом 54,90 грн/л.



Вплоть до 60: автогаз на АЗС стабильно дорожает

Чего ждать водителям дальше

Аналитики профильного издания enkorr отмечают, что в ближайшее время ожидать остановки цен не стоит. Учитывая текущие предложения в столичном регионе и среднюю маржу операторов, стоимость газа на АЗС имеет все шансы массово достичь 60 гривен за литр.

Дополнительным драйвером удорожания выступает курс валют. Только за последнюю неделю колебания на межбанке прибавили к себестоимости каждого литра газа около 40 копеек.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, предпосылки для нынешнего ценового шока начали формироваться еще в начале октября. Тогда из-за логистических задержек и роста стоимости горючего на внешних рынках автогаз начал стремительно дорожать, подскочив с 44 до 49 гривен, а затем уверенно пересек отметку в 50 гривен за литр.