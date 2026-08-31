Мама власниця, син за кермом: куди може поїхати розкішна Toyota чиновника ДСНС

Тепер преміальний позашляховик начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Харківщини може перейти державі разом із майже 200 тисячами гривень готівки.

Про епізод з історії набуття статків посадовця йдеться в релізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Мамина Toyota, якою користувався син

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо активів начальника однієї з пожежно-рятувальних частин ДСНС Харківщини Віталія Різника. На відміну від інших правоохоронних органів, САП не соромиться конкретно вказувати фігурантів справи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Головний пункт у цьому списку – Toyota Land Cruiser 200 2019 року у дорогій комплектації Executive Lounge. Автомобіль придбали у 2024 році, а його мінімальну ринкову вартість прокурор оцінює у 3,027 млн грн.

Формально власницею позашляховика є мати чиновника. Але, за даними САП, зібрані докази свідчать, що фактичним власником і користувачем автомобіля був саме її син.

Є ще одна деталь: у своїй декларації за 2025 рік Різник зазначив, що користується цим автомобілем, лише після того, як правоохоронці вже почали перевірку його майнового стану та направили відповідний запит.

Сімейних доходів на таку покупку не вистачало

САП стверджує, що проаналізувала офіційні доходи та витрати самого посадовця, його дружини та батьків.

Висновок прокурора: законних доходів родини було недостатньо, щоб придбати такий автомобіль.

До позову також потрапили 196 117 грн готівки, які, за версією прокуратури, збільшили особисті заощадження чиновника за підсумками 2024 року.

Разом САП просить визнати необґрунтованими активи на 3 223 117 грн та стягнути їх у дохід держави.

Land Cruiser вже під арештом

Історія не обмежилася самим позовом. 25 серпня ВАКС наклав арешт на спірний Toyota Land Cruiser 200. Суд також заборонив переміщувати автомобіль за межі України.

Тобто поки суд розбиратиметься, чия це все-таки Toyota – мами за документами чи сина за фактичним користуванням, позашляховик нікуди не поїде.

Позов САП подано на підставі матеріалів ДБР та доказів, які прокуратура зібрала самостійно. Водночас важливо: йдеться саме про позов щодо необґрунтованих активів, а не про вирок у кримінальній справі.