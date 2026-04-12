Маршрутка стала розкішшю: жителям передмістя Києва стало вигідніше їздити на власному авто

Після зростання вартості проїзду з передмість Києва питання «їхати маршруткою чи власним авто» перестало бути риторичним. Як показує реальний приклад сім’ї з п’яти осіб, громадський транспорт може обійтися значно дорожче, ніж поїздка на власному автомобілі, підрахували в Авто24.

До речі електромобіль чи на газу: що вигідніше в 2026 році

Скільки коштує приміська маршрутка

Зараз поїздка з Ірпеня до столиці коштує близько 80 грн з людини. 720 маршрутка до Боярки коштує 100 грн, до Вишневого – 80 грн.

Якщо їхати сім’єю з п’яти осіб, яка проживає в Ірпені чи Вишневому — це вже 400 грн в один бік. А дорога туди й назад — 800 грн за день.

І це без урахування додаткових поїздок по місту, пересадок або часу, витраченого в заторах.

Власне авто: несподівано дешевше

Реальні підрахунки показують іншу картину.

Наприклад, поїздка електромобілем за маршрутом “Ірпінь — Поділ (Контрактова площа) – Троєщина” і назад обходиться приблизно у 180 грн. Навіть при умові зарядці на публічних зарядних станціях по 25 грн за кіловат. При цьому залишився запас ходу.

Якщо брати бензинове авто, аналогічна поїздка коштуватиме близько 250 грн.

Тобто навіть у випадку класичного двигуна витрати майже втричі менші, ніж на маршрутку для сім’ї.

Де ключова різниця

Головна перевага власного авто — масштабування витрат.

У маршрутці кожен пасажир платить окремо. В автомобілі ж витрати майже не змінюються залежно від кількості людей.

У результаті для однієї людини маршрутка ще може бути вигідною. Але для сім’ї або навіть двох-трьох пасажирів ситуація різко змінюється.

Комфорт і час

Окрім грошей, є ще два важливих фактори — комфорт і час.

Власне авто дозволяє:

не залежати від графіку;

уникати пересадок;

їхати прямо до місця призначення;

перевозити дітей і речі без обмежень.

Маршрутка ж часто означає тисняву, очікування та додатковий час у дорозі.

До речі запорізька майстри зʼєднали маршрутку і бензовоз

Чому це стало актуальним саме зараз

Ключова причина — зростання вартості пального і одночасно ще швидше подорожчання перевезень.

Цікаво, що навіть при бензині близько 72 грн/л і газі під 48 грн/л власне авто залишається конкурентним.

А у випадку електромобіля — взагалі виграє з великим запасом.

Висновок

Сьогодні власний автомобіль для жителя передмістя Києва — це вже не розкіш.

Для сімейних поїздок він часто стає економічно вигіднішим за маршрутку, особливо якщо йдеться про регулярні поїздки.

І якщо раніше авто купували заради комфорту, то тепер дедалі частіше — ще й заради економії.