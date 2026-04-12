Маршрутка стала роскошью: жителям пригорода Киева стало выгоднее ездить на собственном авто

После роста стоимости проезда из пригородов Киева вопрос "ехать маршруткой или собственным авто" перестал быть риторическим. Как показывает реальный пример семьи из пяти человек, общественный транспорт может обойтись значительно дороже, чем поездка на собственном автомобиле, подсчитали в Авто24.

Сколько стоит пригородная маршрутка

Сейчас поездка из Ирпеня в столицу стоит около 80 грн с человека. 720 маршрутка до Боярки стоит 100 грн, до Вишневого – 80 грн.

Если ехать семьей из пяти человек, которая проживает в Ирпене или Вишневом - это уже 400 грн в одну сторону. А дорога туда и обратно - 800 грн за день.

И это без учета дополнительных поездок по городу, пересадок или времени, потраченного в пробках.

Собственное авто: неожиданно дешевле

Реальные подсчеты показывают другую картину.

Например, поездка электромобилем по маршруту “Ирпень - Подол (Контрактовая площадь) – Троещина” и обратно обходится примерно в 180 грн. Даже при условии зарядке на публичных зарядных станциях по 25 грн за киловатт. При этом остался запас хода.

Если брать бензиновое авто, аналогичная поездка будет стоить около 250 грн.

То есть даже в случае классического двигателя расходы почти втрое меньше, чем на маршрутку для семьи.

Где ключевая разница

Главное преимущество собственного авто - масштабирование расходов.

В маршрутке каждый пассажир платит отдельно. В автомобиле же расходы почти не меняются в зависимости от количества людей.

В результате для одного человека маршрутка еще может быть выгодной. Но для семьи или даже двух-трех пассажиров ситуация резко меняется.

Комфорт и время

Кроме денег, есть еще два важных фактора - комфорт и время.

Собственное авто позволяет:

не зависеть от графика;

избегать пересадок;

ехать прямо к месту назначения;

перевозить детей и вещи без ограничений.

Маршрутка же часто означает давку, ожидания и дополнительное время в пути.

Почему это стало актуальным именно сейчас

Ключевая причина - рост стоимости горючего и одновременно еще более быстрое подорожание перевозок.

Интересно, что даже при бензине около 72 грн/л и газе под 48 грн/л собственное авто остается конкурентным.

А в случае электромобиля - вообще выигрывает с большим запасом.

Вывод

Сегодня собственный автомобиль для жителя пригорода Киева - это уже не роскошь.

Для семейных поездок он часто становится экономически выгоднее маршрутки, особенно если речь идет о регулярных поездках.

И если раньше авто покупали ради комфорта, то теперь все чаще - еще и ради экономии.