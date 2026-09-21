Maserati може створити нові електромобілі разом із Huawei та JAC

Чутки про можливе партнерство між Maserati, Huawei та JAC Motors з'явилися ще у травні. На той момент переговори перебували на ранній стадії, однак тепер, за інформацією китайського видання EET China, компанії нібито домовилися про подальшу співпрацю.

Першими результатами партнерства мають стати дві електричні моделі: середньорозмірний або великий позашляховик та повністю електричний GT. Позашляховик може стати альтернативою Maserati Grecale Folgore, тоді як GT доповнить електричний GranTurismo Folgore.

За повідомленнями галузевих джерел, у Китаї обидві моделі продаватимуться під брендом Maextro. На зовнішніх ринках автомобілі можуть використовувати марку Maserati.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Maextro S800

Huawei відповість за електроніку та силову установку

У межах потенційного партнерства JAC Motors має займатися розробкою та виробництвом автомобілів. Очікується, що виробництво відбуватиметься на тому самому підприємстві, де компанія зараз випускає моделі Maextro. Huawei, зі свого боку, має надати технологічну основу для нових електромобілів.

Йдеться про платформу Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), систему допомоги та автономного водіння Qiankun, технології електричної трансмісії та інтелектуальні системи салону. Maserati нібито відповідатиме за дизайн і розробку автомобілів, а також за їхнє позиціонування та продажі.

Кузови можуть виробляти в Китаї, а збиратимуть автомобілі в Італії

Однією з найбільш незвичних деталей потенційної угоди є схема виробництва. За інформацією китайських джерел, JAC може виготовляти кузови автомобілів у Китаї, після чого їх експортуватимуть до Італії. Фінальне складання нових моделей Maserati при цьому може відбуватися вже на італійських виробничих потужностях.

Така схема дозволила б використати китайські виробничі можливості та технології, водночас зберігши частину виробничого процесу в Італії.

Нові електромобілі можуть продавати в Європі та на Близькому Сході

За даними EET China, Maserati розглядає для нових електричних моделей не лише китайський ринок. Серед потенційних напрямків збуту називаються Італія, Франція, Німеччина та країни Близького Сходу. У Китаї автомобілі мають продаватися як Maextro, тоді як за межами країни їх можуть позиціонувати як Maserati. Водночас конкретні терміни появи моделей, їхні технічні характеристики та остаточна виробнича схема наразі не розкриті.

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