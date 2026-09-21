Maserati может создать новые электромобили вместе с Huawei и JAC

Слухи о возможном партнерстве между Maserati, Huawei и JAC Motors появились в мае. В тот момент переговоры находились на ранней стадии, однако теперь, по информации китайского издания EET China, компании якобы договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Первыми результатами партнерства должны стать две электрические модели: среднеразмерный или большой внедорожник и полностью электрический GT. Внедорожник может стать альтернативой Maserati Grecale Folgore, в то время как GT дополнит электрический GranTurismo Folgore.

По сообщениям отраслевых источников, в Китае обе модели будут продаваться под брендом Maextro. На внешних рынках авто могут использовать марку Maserati.

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Huawei ответит за электронику и силовую установку

В рамках потенциального партнерства JAC Motors должно заниматься разработкой и производством автомобилей. Ожидается, что производство будет происходить на том же предприятии, где компания сейчас выпускает модели Maextro. Huawei со своей стороны должен предоставить технологическую основу для новых электромобилей.

Речь идет о платформе Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), системе помощи и автономного вождения Qiankun, технологиях электрической трансмиссии и интеллектуальных системах салона. Maserati будет отвечать за дизайн и разработку автомобилей, а также за их позиционирование и продажи.

Кузова могут производить в Китае, а собирать автомобили в Италии.

Одной из самых необычных деталей потенциальной сделки является схема производства. По информации китайских источников, JAC может производить кузова автомобилей в Китае, после чего их будут экспортировать в Италию. Финальная сборка новых моделей Maserati при этом может происходить уже на итальянских производственных мощностях.

Такая схема позволила использовать китайские производственные возможности и технологии, одновременно сохранив часть производственного процесса в Италии.

Новые электромобили могут продавать в Европе и на Ближнем Востоке

По данным EET China, Maserati рассматривает для новых электрических моделей не только китайский рынок. Посреди возможных направлений сбыта именуются Италия, Франция, Германия и страны Ближнего Востока. В Китае автомобили должны продаваться как Maextro, в то время как за пределами страны их могут позиционировать как Maserati. В то же время, конкретные сроки появления моделей, их технические характеристики и окончательная производственная схема пока не раскрыты.

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