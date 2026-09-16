Mazda 6e оновили: які покращення отримала модель

Mazda 6e вперше представили у 2025 році як конкурента Tesla Model 3. Для моделі 2027 року виробник також доопрацював підвіску, налаштування силової установки та навігаційну систему.

Mazda6e отримала нову силову установку

Головною технічною зміною Mazda6e 2027 модельного року стала нова силова установка. Вона поєднує характеристики двох попередніх варіантів. Електромобіль отримав літій-залізо-фосфатну батарею LFP ємністю 78 кВт-год. Заявлений запас ходу становить до 560 км за WLTP.

За словами Mazda, для версії потужністю 190 кВт (258 к.с.) вказано комбіноване споживання електроенергії на рівні 16,1 кВт-год/100 км. Для швидкого заряджання постійним струмом доступна потужність до 200 кВт. Виробник позиціонує нову комбінацію батареї та зарядної системи як спосіб одночасно збільшити запас ходу та скоротити час заряджання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Mazda 6e з'явилася нова спортивна комплектація Homura Plus

Лінійку моделі розширила нова комплектація Homura Plus. Вона отримала додаткові елементи зовнішнього та внутрішнього оздоблення. На кузові встановлені глянцево-чорні нижні накладки переднього та заднього бамперів, а також бічні пороги.

У салоні використовуються чорна шкіра Nappa та комбінована оббивка Suede Cloth Woven Fabric із червоною строчкою. Декоративні елементи на передній панелі та дверях отримали сітчастий малюнок. Також для Homura Plus передбачені чорна стеля та електрична сонцезахисна шторка даху.

Покупці Mazda 6e у комплектації Takumi Plus тепер можуть обирати один із двох варіантів оздоблення салону зі шкіри Nappa та матеріалу Suede Cloth Woven Fabric. До вже доступного оздоблення кольору Tan додали новий відтінок Warm Beige. Водночас для стандартної комплектації Takumi залишається чорне оздоблення Maztex. Варіант салону Warm Beige Maztex з модельного року 2027 прибрали з пропозиції.

Mazda доопрацювала підвіску та динаміку електромобіля

Для Mazda6e 2027 модельного року виробник змінив налаштування ходової частини. Оновлена підвіска має забезпечити більш збалансоване поєднання комфорту їзди та стабільності керування. Також збільшено максимальне прискорення та силу рекуперативного гальмування.

Системи допомоги водієві Mazda6e отримали нові функції

Оновлення торкнулися і комплексу Advanced Driver Assist System. Система Cruising & Traffic Support (CTS) тепер працює на швидкості до 160 км/год. Функцію утримання автомобіля в смузі руху Lane Keep Assist також доопрацювали: Mazda заявляє про більш плавні та природні коригування керма.

Оновлена навігаційна система отримала додаткові фільтри та можливості пошуку зарядних станцій. Це має спростити планування тривалих поїздок на електромобілі та пошук сумісних зарядних пунктів.

Продажі оновленої Mazda 6e стартують у листопаді