Mazda 6e обновили: какие улучшения получила модель

Mazda 6e впервые представили в 2025 году как конкурента Tesla Model 3. Для модели 2027 года производитель также доработал подвеску, настройку силовой установки и навигационную систему.

Mazda6e получила новую силовую установку

Главным техническим изменением Mazda6e 2027 модельного года стала новая силовая установка. Она совмещает характеристики двух предыдущих вариантов. Электромобиль получил литий-железо-фосфатную батарею LFP емкостью 78 кВт-ч. Заявленный запас хода составляет до 560 км от WLTP.

По словам Mazda, для версии мощностью 190 кВт (258 л.с.) указано комбинированное потребление электроэнергии на уровне 16,1 кВт-ч/100 км. Для быстрой зарядки постоянным током доступна мощность до 200 кВт. Производитель позиционирует новую комбинацию батареи и зарядной системы как способ одновременно увеличить запас хода и сократить время зарядки.

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У Mazda 6e появилась новая спортивная комплектация Homura Plus

Линейку модели расширила новая комплектация Homura Plus. Она получила дополнительные элементы наружной и внутренней отделки. На кузове установлены глянцево-черные нижние накладки переднего и заднего бамперов, а также боковые пороги.

В салоне используются черная кожа Nappa и комбинированная обивка Suede Cloth Woven Fabric с красной строчкой. Декоративные элементы на передней панели и двери получили сетчатый рисунок. Также для Homura Plus предусмотрены черный потолок и электрическая солнцезащитная шторка крыши.

Покупатели Mazda 6e в комплектации Takumi Plus теперь могут выбирать один из двух вариантов отделки салона из кожи Nappa и материала Suede Cloth Woven Fabric. К уже доступной отделке цвета Tan прибавили новый оттенок Warm Beige. В то же время для стандартной комплектации Takumi остается черная отделка Maztex. Вариант салона Warm Beige Maztex с модельного года 2027 года убрали из предложения.

Mazda доработала подвеску и динамику электромобиля

Для Mazda6e 2027 модельного года производитель изменил настройку ходовой части. Обновленная подвеска должна обеспечить более сбалансированное сочетание комфорта езды и стабильности вождения. Также увеличено максимальное ускорение и рекуперативное торможение.

Системы помощи водителю Mazda6e получили новые функции

Обновления коснулись и комплекса Advanced Driver Assist System. Система Cruising & Traffic Support (CTS) теперь работает на скорости до 160 км/ч. Функцию удержания автомобиля в полосе движения Lane Keep Assist также доработали: Mazda заявляет о более плавных и естественных корректировках руля.

Обновленная навигационная система получила дополнительные фильтры и возможность поиска зарядных станций. Это должно упростить планирование длительных поездок на электромобили и поиск совместных зарядных пунктов.

Продажи обновленной Mazda 6e стартуют в ноябре