Статистика AutoAstat, сервісу аналізу торгів на страхових автомобільних аукціонах, показує нове зниження цін на Mazda CX-5. За представленими даними, у жовтні 2026 року середня фінальна ставка становила $5686 проти $6004 у вересні. Отже, за місяць кросовер подешевшав на 5,3%.

Від майже $7000 до менш ніж $5700

Протягом показаного періоду ціни на Mazda CX-5 змінювалися нерівномірно. Наприкінці 2024 року середні ставки коливалися приблизно від $6200 до $6800. Навесні та влітку 2025-го вони переважно залишалися вище $6500, а у вересні наблизилися до $7000.

Після цього почалося зниження. Наприкінці 2025 року середня ціна опустилася приблизно до $6100. Навесні 2026-го був ще один спад нижче $5900, а в червні показник тимчасово відновився приблизно до $6450.

Однак літнє подорожчання виявилося нетривалим. Із липня середня ставка щомісяця зменшувалася, а жовтневі $5686 стали новим мінімумом. Порівняно з піком вересня 2025 року різниця становить приблизно $1250, або 18%. Історичні значення тут округлені за графіком.

Про те, як Mazda CX-5 дешевшала на американських аукціонах, Авто24 писав і раніше. Водночас прямо зіставляти середні ціни різних вибірок варто лише за однакових років випуску та інших фільтрів.

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Які Mazda CX-5 можна знайти у США

Як свідчать американські специфікації Mazda, у бензинових CX-5 другого покоління для цього ринку зустрічаються атмосферні та турбовані двигуни об’ємом 2,5 літра. З ними працює шестиступенева автоматична коробка передач. Залежно від року та версії автомобіль може мати передній або повний привод.

Тому під час пошуку важливо порівнювати конкретні модифікації. Однакова назва моделі ще не означає однакового оснащення: відрізняються двигуни, оздоблення салону, електрорегулювання сидінь, мультимедіа та системи допомоги водієві.

Особливості салону та поведінку моделі на дорозі ми докладно описували в тест-драйві Mazda CX-5 другого покоління. Однак американську комплектацію потрібно перевіряти окремо, адже вона може відрізнятися від офіційно проданих в Україні автомобілів.

Чому $5686 не означає таку ж ціну в Україні

Наведена сума є середньою фінальною ставкою на торгах. До бюджету придбання також потрібно закласти аукціонні збори, послуги посередника, перевезення територією США, морську доставку та подальше транспортування в Україну.

Окремо оплачуються митне оформлення, необхідні платежі, сертифікація та реєстрація. Для пошкоджених автомобілів додається ремонт, вартість якого залежить від конкретного лота.

Саме тому дешевший автомобіль на аукціоні не обов’язково буде вигіднішим після відновлення. Перед ставкою потрібно оцінити пошкодження кузова, стан силових агрегатів і систем безпеки, а також перевірити історію продажів. Середній показник допомагає побачити напрямок руху цін, але не замінює розрахунку для обраної машини.

Що означає зниження для покупця