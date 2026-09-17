Mazda Miata вийшла схожою на класичний Chevrolet Corvette: фото

Про цей незвичний проєкт повідомляє видання Motor1. Японська компанія Mitsuoka, відома своїми ексцентричними переробками серійних авто, готує до випуску модель під назвою LA1. На перших офіційних тизерах чітко видно гібрид сучасної Mazda MX-5 (покоління ND) та легендарного американського спорткара.

Для водія це означає ідеальний компроміс. Справжній Corvette C1 зразка 1950-х років – це колекційна річ, яка коштує шалених грошей, керується як вантажівка і вимагає постійного ремонту. Натомість LA1 пропонує візуальну драму класики, але під капотом ховається проста, надійна та дешева в обслуговуванні агрегатна база від Mazda.

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Жодного V8, лише легкість та драйв

Дизайнери Mitsuoka добряче попрацювали над кузовом: круглі здвоєні фари, масивні крила та велика кількість хрому буквально кричать про американський стиль. Проте велетенського V8 під довгим капотом чекати не варто. Автомобіль збереже філософію Miata – легкий кузов, задній привід, два місця та скромний, але дуже жвавий двигун.

Це не перший подібний експеримент японців. Три роки тому вони випустили модель Himiko – суміш британського Morgan та Jaguar на тій самій базі Mazda, за яку просили близько 49 тисяч доларів. Повноцінна презентація нового "японського Корвета" відбудеться 26 листопада, а вже наступного дня компанія відкриє прийом замовлень.