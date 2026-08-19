McLaren представила суперкар з механічною КПП вперше за 34 роки

Компанія McLaren представила концепт McL 6GT, який стане першим автомобілем марки з механічною коробкою передач після легендарного McLaren F1. Серійну версію нового суперкара планують запустити у виробництво у 2028 році. Про це пише topgir.com.ua.

Прем'єра McL 6GT відбулася під час Monterey Car Week. Новинка отримала V8, задній привід і три педалі — поєднання, яке для сучасних суперкарів стає дедалі рідкіснішим.

McL 6GT: V8, механіка та карбоновий монокок

Концепт оснащений бензиновим двигуном V8, шестиступеневою механічною коробкою передач і заднім приводом. Також автомобіль отримав гідравлічне кермо, карбоновий монокок та кузовні панелі з вуглепластику.

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McLaren поки не розкриває технічні характеристики двигуна. Потужність, споряджена маса, розгін та максимальна швидкість McL 6GT наразі невідомі.

Модель позиціонуватиметься як представник окремої ексклюзивної лінійки, яка перебуватиме за межами основного модельного ряду McLaren.

Дизайн у стилі McLaren M6GT

Зовнішність McL 6GT створена під впливом історичного проєкту M6GT, над яким засновник компанії Брюс Макларен працював наприкінці 1960-х років. Його ідея полягала у створенні дорожнього автомобіля на основі гоночної техніки, однак до серійного виробництва проєкт так і не дійшов.

Новий суперкар отримав низький та широкий кузов, коротку задню частину у стилі Kamm і плавну лінію даху, яка переходить у кришку моторного відсіку.

У дизайні використано й кілька історичних відсилань:

підпис Брюса Макларена в моторному відсіку;

емблему Speedy Kiwi на кришці паливного бака;

тривимірне зображення ківі на важелі механічної коробки;

фрезеровані алюмінієві елементи керування;

відкритий карбон та оздоблення, натхнене M6GT.

Останнім серійним McLaren із механічною коробкою був McLaren F1, представлений у 1992 році. Таким чином, McL 6GT стане першим автомобілем британської марки з механічною трансмісією за понад три десятиліття.

McLaren уже підтвердила, що серійна версія суперкара з'явиться у 2028 році та збереже механічну коробку передач.