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У Великій Британії планують екстерном вчити водіїв керувати механічною коробкою передач

Провідна автомобільна асоціація Великої Британії AA запропонувала спростити процедуру отримання права на керування автомобілями з механічною коробкою передач для водіїв, які складали іспит на АКПП.
У Британії пропонують дозволити водіння на "механіці" після годинного уроку

ФОТО: Carscoops|

В Британії хочуть полегшити процес опанування "механіки"

Данило Северенчук
logo10 серпня, 11:50
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Організація виступає за введення короткого годинного уроку під наглядом кваліфікованого інструктора замість повторного складання повного іспиту з водіння. Наразі у Великій Британії водії допуском для керування авто з АКПП в посвідченні змушені заново проходити повне тестування, щоб отримати дозвіл на авто з ручною трансмісією. Через значні черги в сервісних центрах водіям доводиться чекати на повторний іспит місяцями.

Суть пропозиції та позиція влади

Президент AA Едмунд Кінг вважає поточну систему надто бюрократичною для тих, кому раптово знадобилося сісти за кермо автомобіля з механічною коробкою передач. Годинний курс перепідготовки дозволив би опанувати роботу зі зчепленням, перемикання та старту на підйомі без додаткового навантаження на систему іспитів.

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Кінг пояснив позицію асоціації виданню The Daily Telegraph: "Більшість водіїв автомобілів з автоматичною коробкою передач швидко розвивають хороші навички водіння, тому немає сенсу змушувати їх витрачати місяці на подолання затримки з іспитами на водіння лише для того, щоб позичити автомобіль з механічною коробкою передач".

Однак уряд країни не підтримав цю ініціативу. Речник Міністерства транспорту заявив, що влада наразі не планує змінювати законодавство, і будь-хто бажаючий керувати "механікою" зобов'язаний складати повноцінний іспит.

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