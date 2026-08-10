У Великій Британії планують екстерном вчити водіїв керувати механічною коробкою передач

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В Британії хочуть полегшити процес опанування "механіки"
Організація виступає за введення короткого годинного уроку під наглядом кваліфікованого інструктора замість повторного складання повного іспиту з водіння. Наразі у Великій Британії водії допуском для керування авто з АКПП в посвідченні змушені заново проходити повне тестування, щоб отримати дозвіл на авто з ручною трансмісією. Через значні черги в сервісних центрах водіям доводиться чекати на повторний іспит місяцями.
Суть пропозиції та позиція влади
Президент AA Едмунд Кінг вважає поточну систему надто бюрократичною для тих, кому раптово знадобилося сісти за кермо автомобіля з механічною коробкою передач. Годинний курс перепідготовки дозволив би опанувати роботу зі зчепленням, перемикання та старту на підйомі без додаткового навантаження на систему іспитів.
Кінг пояснив позицію асоціації виданню The Daily Telegraph: "Більшість водіїв автомобілів з автоматичною коробкою передач швидко розвивають хороші навички водіння, тому немає сенсу змушувати їх витрачати місяці на подолання затримки з іспитами на водіння лише для того, щоб позичити автомобіль з механічною коробкою передач".
Однак уряд країни не підтримав цю ініціативу. Речник Міністерства транспорту заявив, що влада наразі не планує змінювати законодавство, і будь-хто бажаючий керувати "механікою" зобов'язаний складати повноцінний іспит.
Світовий досвід та відмінності в регулюванні
- Британські правила є стандартною практикою для більшості країн Європи, а також для Японії, Китаю та Австралії, де тип трансмісії на іспиті суворо обмежує категорію водійського посвідчення.
- Натомість у Північній Америці діє протилежний підхід: стандартні водійські права США та Канади дозволяють керувати авто з будь-якою коробкою передач – водій може скласти іспит на автомобілі з "автоматом" і наступного дня легально керувати "механікою" без додаткового навчання.
- В теорії, запропонована AA годинна програма перепідготовки покликана стати золотою серединою між суворими європейськими нормами та лояльною системою Північної Америки.