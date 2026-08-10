В Великобритании планируют экстерном учить водителей управлять механической коробкой передач

ФОТО: Carscoops|
В Британии хотят облегчить процесс овладения "механикой"
Организация выступает за введение короткого часового урока под наблюдением квалифицированного инструктора вместо повторной сдачи полного экзамена по вождению. В настоящее время в Великобритании водители допуском для вождения авто с АКПП в удостоверении вынуждены снова проходить полное тестирование, чтобы получить разрешение на авто с ручной трансмиссией. Из-за значительных очередей в сервисных центрах водителям приходится ждать повторного экзамена месяцами.
Сущность предложения и позиция власти
Президент AA Эдмунд Кинг считает текущую систему слишком бюрократической для тех, кому внезапно понадобилось сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач. Часовой курс переподготовки позволил бы овладеть работой со сцеплением, переключением и стартом на подъеме без дополнительной нагрузки на систему экзаменов.
Кинг объяснил позицию ассоциации изданию The Daily Telegraph: "Большинство водителей автомобилей с автоматической коробкой передач быстро развивают хорошие навыки вождения, поэтому нет смысла заставлять их тратить месяцы на преодоление задержки с экзаменами на вождение только для того, чтобы ссудить автомобиль с механической коробкой передач".
Однако правительство страны не поддержало эту инициативу. Спикер Министерства транспорта заявил, что власти пока не планируют менять законодательство, и любой желающий руководить "механикой" обязан сдавать полноценный экзамен.
Мировой опыт и отличия в регулировании
- Британские правила являются стандартной практикой для большинства стран Европы, а также для Японии, Китая и Австралии, где тип трансмиссии на экзамене строго ограничивает категорию водительского удостоверения.
- В Северной Америке действует противоположный подход: стандартные водительские права США и Канады позволяют управлять автомобилем с любой коробкой передач – водитель может сдать экзамен на автомобиле с "автоматом" и на следующий день легально управлять "механикой" без дополнительной учебы.
- В теории предложенная AA часовая программа переподготовки призвана стать золотой серединой между строгими европейскими нормами и лояльной системой Северной Америки.