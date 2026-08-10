В Великобритании планируют экстерном учить водителей управлять механической коробкой передач

Организация выступает за введение короткого часового урока под наблюдением квалифицированного инструктора вместо повторной сдачи полного экзамена по вождению. В настоящее время в Великобритании водители допуском для вождения авто с АКПП в удостоверении вынуждены снова проходить полное тестирование, чтобы получить разрешение на авто с ручной трансмиссией. Из-за значительных очередей в сервисных центрах водителям приходится ждать повторного экзамена месяцами.

Сущность предложения и позиция власти

Президент AA Эдмунд Кинг считает текущую систему слишком бюрократической для тех, кому внезапно понадобилось сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач. Часовой курс переподготовки позволил бы овладеть работой со сцеплением, переключением и стартом на подъеме без дополнительной нагрузки на систему экзаменов.

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Кинг объяснил позицию ассоциации изданию The Daily Telegraph : "Большинство водителей автомобилей с автоматической коробкой передач быстро развивают хорошие навыки вождения, поэтому нет смысла заставлять их тратить месяцы на преодоление задержки с экзаменами на вождение только для того, чтобы ссудить автомобиль с механической коробкой передач".

Однако правительство страны не поддержало эту инициативу. Спикер Министерства транспорта заявил, что власти пока не планируют менять законодательство, и любой желающий руководить "механикой" обязан сдавать полноценный экзамен.

Мировой опыт и отличия в регулировании