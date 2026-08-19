McLaren представила суперкар с механической КПП впервые за 34 года

Компания McLaren представила концепт McL 6GT, который станет первым автомобилем марки с механической коробкой после легендарного McLaren F1. Серийную версию нового суперкара планируют запустить в производство в 2028 году. Об этом пишет topgir.com.ua.

Премьера McL 6GT прошла во время Monterey Car Week. Новинка получила V8, задний привод и три педали – сочетание, которое для современных суперкаров становится все более редким.

McL 6GT: V8, механика и карбоновый монокок

Концепт оснащен бензиновым двигателем V8, шестиступенчатой механической коробкой и задним приводом. Также автомобиль получил гидравлический руль, карбоновый монокок и кузовные панели из углепластика.

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McLaren пока не раскрывает технических характеристик двигателя. Мощность, снаряженная масса, разгон и максимальная скорость McL 6GT пока неизвестны.

Модель будет позиционироваться в качестве представителя отдельной эксклюзивной линейки, которая будет находиться за пределами основного модельного ряда McLaren.

Дизайн в стиле McLaren M6GT

Облик McL 6GT создан под влиянием исторического проекта M6GT, над которым основатель компании Брюс Макларен работал в конце 1960-х годов. Его идея заключалась в создании дорожного автомобиля на основе гоночной техники, однако до серийного производства проект так и не дошел.

Новый суперкар получил низкий и широкий кузов, короткую заднюю часть в стиле Kamm и плавную линию крыши, переходящую в крышку моторного отсека.

В дизайне использовано и несколько исторических ссылок:

подпись Брюса Макларена в моторном отсеке;

эмблема Speedy Kiwi на крышке топливного бака;

трехмерное изображение киви на рычаге механической коробки.;

фрезерованные алюминиевые элементы управления;

открытый карбон и отделка, вдохновленная M6GT.

Последним серийным McLaren с механической коробкой был McLaren F1, представлен в 1992 году. Таким образом, McL 6GT станет первым автомобилем британской марки с механической трансмиссией более трех десятилетий.

McLaren уже подтвердила, что серийная версия суперкара появится в 2028 году и сохранит механическую коробку передач.