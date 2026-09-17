McLaren здалися і готують свій перший кросовер: чим він здивує водіїв

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на інтерв'ю операційного директора бренду журналу Top Gear, після років категоричних заперечень компанія таки здалася перед трендами ринку. McLaren випустить великий сімейний автомобіль до кінця цього десятиліття.є

McLaren ще не визначилась, яку структуру матиме автомобіль

Головна "фішка" всіх автомобілів марки – екстремально низька вага завдяки карбону. Але зробити величезний гібридний кросовер повністю з вуглецевого волокна виявилося надскладним завданням.

Якщо інженерам не вдасться адаптувати фірмові технології під великі габарити без космічного здорожчання, кузов доведеться робити з традиційного алюмінію. Для майбутніх власників це означає вибір між унікальною керованістю та адекватним прайсом на обслуговування.

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Конкуренти майбутньої новинки

Британці чітко окреслили своїх головних суперників: це будуть Lamborghini Urus та Aston Martin DBX. Цікаво, що Ferrari Purosangue з його V12 у McLaren не вважають прямим конкурентом через іншу філософію. Майбутній кросовер отримає власну платформу, розроблену з нуля, та гібридну силову установку, яку компанія також створить самостійно, без запозичень у інших брендів.

Ринок розкішних спортивних кросоверів продовжує зростати, і навіть найконсервативніші бренди змушені грати за новими правилами. Наприклад, Lotus вже продає свій електричний позашляховик Eletre, який важить понад 2,6 тонни. Тож поява практичного McLaren була лише питанням часу, і тепер головна інтрига полягає в тому, чи зможуть британці зберегти свою спортивну ДНК у форматі важкого сімейного авто.