McLaren сдались и готовят свой первый кроссовер: чем он удивит водителей

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на интервью операционного директора бренда журнала Top Gear, после лет категорических возражений компания сдалась перед трендами рынка. McLaren выпустит большой семейный автомобиль к концу этого десятилетия.

McLaren еще не определилась, какую структуру будет иметь автомобиль

Главная "фишка" всех автомобилей марки – экстремально низкий вес благодаря карбону. Но сделать огромный гибридный кроссовер полностью из углеродного волокна оказалось сверхсложной задачей.

Если инженерам не удастся адаптировать фирменные технологии под большие габариты без космического удорожания, кузов придется производить из традиционного алюминия. Для будущих владельцев это означает выбор между уникальной управляемостью и адекватным прайсом по обслуживанию.

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Конкуренты будущей новинки

Британцы четко обозначили своих главных соперников: это будут Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. Интересно, что Ferrari Purosangue из его V12 у McLaren не считают прямым конкурентом из-за другой философии. Будущий кроссовер получит собственную платформу, разработанную с нуля, и гибридную силовую установку, которую компания также создаст самостоятельно без заимствований у других брендов.

Рынок роскошных спортивных кроссоверов продолжает расти, а также самые консервативные бренды вынуждены играть по новым правилам. К примеру, Lotus уже продает свой электрический внедорожник Eletre, весящего свыше 2,6 тонны. Так что появление практического McLaren было лишь вопросом времени, и теперь главная интрига состоит в том, смогут ли британцы сохранить свою спортивную ДНК в формате тяжелого семейного авто.