Mercedes-AMG анонсує електричний позашляховик потужністю понад 1100 коней

Mercedes-AMG опублікувала тизерні зображення нового кросовера після прем'єри оновленого GT 4-Door. У компанії описують модель як автомобіль, "створений, щоб кинути виклик усьому, що ви знаєте". Передня частина має широку решітку радіатора, яку обрамляють денні ходові вогні з характерною графікою у формі зірок.

Нижче розташовані виражені повітрозабірники, а капот переходить у похиле лобове скло. Профіль кросовера вирізняється великими колісними арками, довгим капотом і похилою лінією даху. Задня частина за концепцією нагадує новий GT 4-Door, але на тизерах видно два круглих задніх ліхтарі з інтегрованою графікою у вигляді зірки.

Салон електричного AMG

Офіційних подробиць про інтер'єр поки небагато. Очікується, що новинка багато в чому повторюватиме оснащення нового GT 4-Door. Зокрема, модель може отримати 10,2-дюймову цифрову панель приладів, центральний 14-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей і 14-дюймовий екран для переднього пасажира.

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Також очікуються спортивні сидіння, кермо зі скошеною нижньою частиною, подвійний бездротовий зарядний пристрій для смартфонів та атмосферне підсвічування салону. Серед іншого оснащення може бути панорамний скляний дах Sky Control. Його скло здатне змінювати прозорість натисканням кнопки, переходячи між прозорим і непрозорим станами.

Очікувані характеристики

За попередніми даними, силові установки нового кросовера будуть споріднені з тими, що використовуються у Mercedes-AMG GT 4-Door.

Версія 53 може отримати акумуляторну батарею ємністю близько 106 кВт-год і два електродвигуни, що забезпечуватимуть повний привід. Очікувана потужність становитиме 400 кВт (543 к.с.), а максимальний крутний момент – 800 Нм.

Для розуміння, GT 4-Door 53 розганяється від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Запас ходу за циклом WLTP становить від 682 до 809 км. Також заявлена можливість надшвидкого заряджання постійним струмом потужністю до 600 кВт. За десять хвилин заряджання автомобіль може отримати до 534 км додаткового запасу ходу.

Найцікавішою стане версія 63 із трьома електродвигунами. Для неї заявлена сумарна потужність 1169 к.с. та крутний момент до 2000 Нм. Такий силовий агрегат має забезпечувати розгін до 100 км/год приблизно за 2,4 секунди. Максимальна швидкість може становити 300 км/год, а запас ходу – до 696 км.

Прем'єра Mercedes-AMG відбудеться найближчим часом

Новий електричний кросовер Mercedes-AMG має стати позашляховим аналогом GT 4-Door і розширити сімейство високопродуктивних електромобілів марки. Точна дата прем'єри, остаточні характеристики та ціна моделі поки не розкриті. Водночас перші тизери підтверджують, що офіційна презентація новинки вже наближається.