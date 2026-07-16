Mercedes-AMG розробляє екстремальну версію нового електричного суперседана GT 4-Door

Нова розробка покликана продемонструвати максимум інженерного потенціалу спортивного підрозділу з Аффальтербаха у сфері електричних технологій. Створений прототип поєднує в собі унікальні аеродинамічні рішення та передову технічну базу, пише Carscoops.

Агресивна аеродинаміка та гоночні елементи кузова

Судячи зі шпигунських знімків, новий екстремальний варіант базується на дизайні модифікації GT 63, проте відрізняється цілою низкою візуальних та функціональних доробок. Передня частина кузова отримала значно вираженіший спліттер для збільшення притискної сили на високих швидкостях. Найбільш помітними змінами в екстер’єрі суперседана стали:

Спеціальний вентильований капот, покликаний покращити терморегуляцію електричних компонентів;

Масивне стаціонарне заднє антикрило замість стандартного висувного спойлера;

Дещо збільшена висота заднього спойлера порівняно зі звичайною моделлю, що забезпечує додаткову стабільність під час проходження швидких поворотів.

Платформа AMG.EA та неймовірна потужність трьох двигунів

Нове сімейство GT 4-Door побудоване на інноваційній електричній платформі AMG.EA, розробленій спеціально для високопродуктивних моделей бренду. Автомобілі оснащуються передовою батареєю ємністю 106 кВт-год. Хоча точні характеристики двигунів прототипу поки тримаються в секреті, очікується, що його силова установка перевершить і без того екстремальні показники модифікації GT 63.

Для порівняння, базова версія GT 55 приводиться в дію трьома аксіальними електродвигунами сумарною потужністю 600 кВт (815 кінських сил) та 1798 Нм крутного моменту, чого достатньо, аби прискорюватися від 0 до 100 км/год приблизно за 2,7 секунди та досягати максимальної швидкості 299 км/год з опційним пакетом AMG Performance.

Версія GT 63 також використовує тримоторну конфігурацію, проте її сукупна віддача збільшена до неймовірних 860 кВт (1169 к.с.) та 2000 Нм крутного моменту. Завдяки цьому час розгону скорочується до вражаючих 2,3 секунди. Очікується, що новий хардкорний варіант отримає ще продуктивніші налаштування силової установки, залишаючи конкурентів далеко позаду.

Технологічний інтер'єр у фірмовому спортивному стилі

Внутрішнє оздоблення та архітектура салону екстремальної новинки значною мірою повторюватимуть цифрову концепцію стандартних версій GT 4-Door. Робочий простір водія та пасажирів буде організовано навколо трьох великих екранів на передній панелі.

У розпорядженні водія опиниться 10,2-дюймова цифрова панель приладів, тоді як по центру розташується 14-дюймовий сенсорний монітор мультимедійної системи. Передньому пасажиру буде доступний власний персональний дисплей аналогічної діагоналі 14 дюймів. Для відповідності трековому статусу суперкар вже в стандартній комплектації отримає спортивне кермо AMG Performance та полегшені ковшоподібні сидіння AMG Performance з вираженою бічною підтримкою.