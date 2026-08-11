Mercedes-AMG анонсирует электрический внедорожник мощностью более 1100 лошадей

Mercedes-AMG опубликовала тизерные изображения нового кроссовера после премьеры обновленного GT 4-Door. В компании описывают модель как автомобиль, "созданный, чтобы бросить вызов всему, что вы знаете". Передняя часть имеет широкую решетку радиатора, обрамляемую дневными ходовыми огнями с характерной графикой в форме звезд.

Ниже расположены выраженные воздухозаборники, а капот переходит в наклонное лобовое стекло. Профиль кроссовера отличается большими колесными арками, длинным капотом и наклонной линией крыши. Задняя часть по концепции напоминает новый GT 4-Door, но на тизерах видны два круглых задних фонаря с интегрированной графикой в виде звезды.

Салон электрического AMG

Официальных подробностей об интерьере пока немного. Ожидается, что новинка будет во многом повторять оснащение нового GT 4-Door. В частности, модель может получить 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, центральный 14-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 14-дюймовый экран для переднего пассажира.

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Также ожидаются спортивные сиденья, руль со скошенной нижней частью, двойное беспроводное зарядное устройство для смартфонов и атмосферная подсветка салона. Среди прочего оснащения может быть панорамная стеклянная крыша Sky Control. Его стекло способно изменять прозрачность нажатием кнопки, переходя между прозрачным и непрозрачным состояниями.

Ожидаемые характеристики

По предварительным данным, силовые установки нового кроссовера будут схожи с используемыми в Mercedes-AMG GT 4-Door.

Версия 53 может получить аккумуляторную батарею емкостью около 106 кВт-ч и два электродвигателя, обеспечивающих полный привод. Ожидаемая мощность будет составлять 400 кВт (543 л.с.), а максимальный крутящий момент – 800 Нм.

Для понимания GT 4-Door 53 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода по циклу WLTP составляет от 682 до 809 км. Также заявлена возможность сверхбыстрой зарядки постоянным током мощностью до 600 кВт. За десять минут подзарядки автомобиль может получить до 534 км дополнительного запаса хода.

Самой интересной станет версия 63 с тремя электродвигателями. Для нее заявлена суммарная мощность 1169 л.с. и крутящий момент до 2000 Нм. Такой силовой агрегат должен обеспечивать разгон до 100 км/ч примерно за 2,4 секунды. Максимальная скорость может составлять 300 км/ч, а запас хода – до 696 км.

Премьера Mercedes-AMG состоится в ближайшее время

Новый электронный кроссовер Mercedes-AMG должен стать внедорожным аналогом GT 4-Door и расширить семейство высокопроизводительных электромобилей марки. Точная дата премьеры, окончательные характеристики и цена модели пока не раскрыты. В то же время, первые тизеры подтверждают, что официальная презентация новинки уже приближается.