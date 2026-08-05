Mercedes-AMG CLA встановив новий рекорд Нюрбургрингу серед електромобілів

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Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+
Очільник Mercedes-AMG Штефан Векбах підкреслив, що гоночне коріння бренду залишається основою розробки нових моделей, а новий CLA 45 відкриває наступну сторінку в історії високопродуктивних електромобілів компанії.
Силова установка з аксіальними моторами та системи динаміки
Головною технічною особливістю Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стало використання трьох компактних аксіальних електродвигунів – два на задній осі та один на передній. Це лише другий серійний електромобіль бренду після Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, що отримав цю технологію.
Сумарна потужність силової установки досягає 500 кВт (680 к.с.), що дозволяє чотиридверному седану розганятися від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди. Завдяки рідинному охолодженню мотори здатні повторно видавати максимальну потужність без перегріву. Інтелектуальна система повного приводу AMG Performance 4MATIC+ забезпечує повністю змінний розподіл крутного моменту між осями та окремо між задніми колесами завдяки векторному керуванню тягою.
Передній мотор задіяний як бустер під час інтенсивного прискорення. Рекордний заїзд пілот Кевін Бергер виконав у спеціально налаштованому гоночному режимі "RACE". Для максимального зчеплення з трасою автомобіль використовував спортивні шини Pirelli P Zero Trofeo RS.
Адаптивна підвіска, активна аеродинаміка та енергоменеджмент
Для досягнення високих швидкостей у поворотах автомобіль отримав перероблену спортивну підвіску AMG RIDE CONTROL із трьохдіапазонними адаптивними амортизаторами, яка має режими "Comfort","Sport" та"AMGFORCE S+". Вперше у цьому сегменті застосовано активне заднє антикрило, яке змінює кут атаки залежно від швидкості та режиму їзди для досягнення притискної сили або зниження аеродинамічного опору.
Окрім цього, в передній частині встановлено активні шторки охолодження, які залишаються закритими на швидкості до 250 км/год для зменшення опору повітря та відкриваються лише за необхідності охолодження вузлів. Ключову роль у досягненні рекорду відіграла система інтелектуального управління енергією Predictive Performance Manager. Вона аналізує топографію траси та оптимізує віддачу потужності на різних ділянках дистанції.
Водієві доступні два режими роботи системи: "SPRINT" для одного максимально швидкого кола та "RACE" для серії стабільних кіл. Енергозабезпечення забезпечує літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 94 кВт-год із розширеним температурним вікном. Батарея забезпечує запас ходу понад 670 км для седана та 640 км для версії у кузові Shooting Brake. Старт продажів моделі заплановано на кінець серпня 2026 року.