Mercedes-AMG CLA встановив новий рекорд Нюрбургрингу серед електромобілів

Очільник Mercedes-AMG Штефан Векбах підкреслив, що гоночне коріння бренду залишається основою розробки нових моделей, а новий CLA 45 відкриває наступну сторінку в історії високопродуктивних електромобілів компанії.

Силова установка з аксіальними моторами та системи динаміки

Головною технічною особливістю Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стало використання трьох компактних аксіальних електродвигунів – два на задній осі та один на передній. Це лише другий серійний електромобіль бренду після Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, що отримав цю технологію.

Сумарна потужність силової установки досягає 500 кВт (680 к.с.), що дозволяє чотиридверному седану розганятися від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди. Завдяки рідинному охолодженню мотори здатні повторно видавати максимальну потужність без перегріву. Інтелектуальна система повного приводу AMG Performance 4MATIC+ забезпечує повністю змінний розподіл крутного моменту між осями та окремо між задніми колесами завдяки векторному керуванню тягою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Передній мотор задіяний як бустер під час інтенсивного прискорення. Рекордний заїзд пілот Кевін Бергер виконав у спеціально налаштованому гоночному режимі "RACE". Для максимального зчеплення з трасою автомобіль використовував спортивні шини Pirelli P Zero Trofeo RS.

Адаптивна підвіска, активна аеродинаміка та енергоменеджмент

Для досягнення високих швидкостей у поворотах автомобіль отримав перероблену спортивну підвіску AMG RIDE CONTROL із трьохдіапазонними адаптивними амортизаторами, яка має режими "Comfort","Sport" та"AMGFORCE S+". Вперше у цьому сегменті застосовано активне заднє антикрило, яке змінює кут атаки залежно від швидкості та режиму їзди для досягнення притискної сили або зниження аеродинамічного опору.

Окрім цього, в передній частині встановлено активні шторки охолодження, які залишаються закритими на швидкості до 250 км/год для зменшення опору повітря та відкриваються лише за необхідності охолодження вузлів. Ключову роль у досягненні рекорду відіграла система інтелектуального управління енергією Predictive Performance Manager. Вона аналізує топографію траси та оптимізує віддачу потужності на різних ділянках дистанції.

Водієві доступні два режими роботи системи: "SPRINT" для одного максимально швидкого кола та "RACE" для серії стабільних кіл. Енергозабезпечення забезпечує літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 94 кВт-год із розширеним температурним вікном. Батарея забезпечує запас ходу понад 670 км для седана та 640 км для версії у кузові Shooting Brake. Старт продажів моделі заплановано на кінець серпня 2026 року.