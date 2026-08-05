Mercedes-AMG CLA установил новый рекорд Нюрбургринга среди электромобилей

Глава Mercedes-AMG Штефан Векбах подчеркнул, что гоночные корни бренда остаются основой разработки новых моделей, а новый CLA 45 открывает следующую страницу в истории высокопроизводительных электромобилей компании.

Силовая установка с аксиальными моторами и системой динамики

Главной технической особенностью Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стало использование трех компактных аксиальных электродвигателей – два на задней оси и одна на передней. Это только второй серийный электромобиль бренда после Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, что получил эту технологию.

Суммарная мощность силовой установки достигает 500 кВт (680 л.с.), что позволяет четырехдверному седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Благодаря жидкостному охлаждению моторы способны повторно выдавать максимальную мощность без перегрева. Интеллектуальная система полного привода AMG Performance 4MATIC+ обеспечивает полностью изменяющееся распределение крутящего момента между осями и отдельно между задними колесами благодаря векторному управлению тягой.

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Передний мотор задействован как бустер во время интенсивного ускорения. Рекордный заезд пилот Кевин Бергер выполнил в специально настроенном гоночном режиме "RACE". Для максимального сцепления с трассой автомобиль использовал спортивные шины Pirelli P Zero Trofeo RS.

Адаптивная подвеска, активная аэродинамика и энергоменеджмент

Для достижения высоких скоростей в поворотах автомобиль получил переработанную спортивную подвеску AMG RIDE CONTROL с трехдиапазонными адаптивными амортизаторами, которая имеет режимы "Comfort", "Sport" и "AMGFORCE S+". Впервые в этом сегменте применено активное заднее антикрыло, изменяющее угол атаки в зависимости от скорости и режима езды для достижения прижимной силы или снижения аэродинамического сопротивления.

Кроме того, в передней части установлены активные шторки охлаждения, которые остаются закрытыми на скорости до 250 км/ч для уменьшения сопротивления воздуха и открываются только при необходимости охлаждения узлов. Ключевую роль в достижении рекорда сыграла система интеллектуального управления энергией Predictive Performance Manager. Она анализирует топографию трассы и оптимизирует отдачу мощности на разных участках дистанции.

Водителю доступны два режима работы системы: "SPRINT" для одного максимально быстрого круга и "RACE" для серии стабильных кругов. Энергообеспечение обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 94 кВт-ч с расширенным температурным окном. Батарея обеспечивает запас хода более 670 км для седана и 640 км для версии в кузове Shooting Brake. Старт продаж модели намечен на конец августа 2026 года.