Mercedes-Benz готує наступ: 7 нових моделей, які з'являться до 2027 року

Як повідомляє видання Motor1, напередодні свого 140-річчя німецька компанія не збирається збавляти оберти, а навпаки – готує справжню продуктову революцію. Хоча електромобілі відіграватимуть головну роль у цій стратегії, традиційні шести- та восьмициліндрові мотори нікуди не зникнуть, хоча й отримають електричні надбудови.

Нове життя для компактних моделей

Базовий A-Class, якому раніше пророкували швидке зняття з конвеєра, залишиться в строю щонайменше до 2028 року. Його наступник, який дебютує наприкінці 2027 року, кардинально змінить імідж і може отримати вищий кузов із рисами мінівена та кросовера.

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Водночас популярний кросовер GLA вже на початку 2027 року отримає нову гібридну версію. Вона поєднає 1,5-літровий бензиновий двигун із 22-кіловатним електромотором, пропонуючи потужність від 136 до 190 кінських сил та можливість коротких поїздок суто на електротязі.

Повернення легенд та нові формати

Справжньою сенсацією стане поява компактного позашляховика, який поки що фігурує під назвою Baby G. Цей автомобіль збереже квадратний брутальний дизайн старшого брата, але буде приблизно на 30 сантиметрів коротшим і переїде на платформу MMA з електричними та гібридними установками.

Для поціновувачів ексклюзиву Mercedes-Benz готує повернення G-Class Cabriolet. Очікується, що відкритий позашляховик вийде виключно у версії AMG 63 з потужним 4,0-літровим V8 на 612 сил та складаним тканинним дахом над задньою частиною салону.

Еволюція бізнес-класу та кросоверів

Наступне покоління E-Class отримає повністю електричну версію, яка фактично замінить нинішній EQE, тоді як моделі з ДВЗ продовжать випускати на окремій платформі. Своєю чергою, заряджений C-Class може знову порадувати фанатів: версія C53 AMG отримає 3,0-літрову турбошістку на 449 сил, а для флагманського C63 AMG розглядають можливість повернення V8.

Популярне сімейство GLC та GLC Coupe також оновиться у 2027 році, розділивши лінійку на електричні та паливні версії з різними платформами, але схожим дизайном. Покупцям запропонують бензинові м'які гібриди, дизелі та потужні плагін-гібриди із запасом ходу на електротязі близько 100 кілометрів.

Глобальні плани бренду