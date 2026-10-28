Масштабний наступ Mercedes-Benz: компанія готує 40 нових авто до 2027 року

Як повідомляє Mercedes-Benz, компанія розгортає найшвидше розширення портфоліо у своїй історії, спираючись на 140-річний інженерний досвід. Головним інструментом для цього стане інтелектуальна модульність, яка дозволить гнучко масштабувати силові установки, батареї та програмне забезпечення MB.OS на різні класи автомобілів.

"Жодна технологія не формує характер автомобіля так сильно, як його силова установка", – Йорг Бартельс, віцепрезидент з розробки силових агрегатів. За його словами, справжня інновація виникає тоді, коли технічна досконалість перетворюється на інтуїтивно зрозумілий досвід водіння.

Модульні платформи та 800-вольтова архітектура

Для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння німці використовують гібридну лінійку FAME. Вона поєднує низьке споживання пального завдяки системі ISG 2.0 зі збільшеною потужністю для широкого спектра машин – від компактного кросовера GLA до представницького S-Class.

Електричні моделі отримають модульну архітектуру, створену на базі концепту VISION EQXX. Спочатку цю 800-вольтову систему впровадять у компактному сегменті, включаючи CLA та GLB, а згодом масштабують на більші моделі, такі як E-Class та S-Class.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Серцем нових електрокарів стане електрична силова установка EDU 2.0, яку компанія розробила та виготовляє самостійно. Вона поєднує двоступеневу коробку передач із кулачковою муфтою та інвертор на основі карбіду кремнію, що дозволяє знайти ідеальний баланс між максимальним крутним моментом, швидкістю та енергоефективністю.

Революція батарей: від LNMO до твердотільних акумуляторів

Виробник активно працює над новим поколінням елементів живлення, щоб зробити їх дешевшими та ефективнішими. Важливим кроком стала хімія LNMO (літій-нікель-марганець-оксид), яка взагалі не потребує кобальту і використовує значно менше нікелю.

Ця технологія здатна працювати під напругою до п'яти вольт. У порівнянні з популярними нині літій-залізо-фосфатними батареями, нові акумулятори можуть забезпечити до 30 відсотків більший запас ходу при аналогічній вазі та розмірах.

Паралельно тривають успішні випробування твердотільних батарей спільно з партнерами Factorial Energy та ProLogium. Тестовий електромобіль EQS із літій-металевою твердотільною батареєю вже зміг подолати 1205 кілометрів від Штутгарта до Мальме без жодної підзарядки.

Технології Формули-1 на звичайних дорогах

Співпраця з підрозділом High Performance Powertrains, який створює двигуни для болідів Формули-1, принесла цілком реальні плоди для серійних авто. Яскравим прикладом став оновлений 1,5-літровий бензиновий двигун M 252 LS.

Цей агрегат видає 170 кВт базової потужності та додаткові 23 кВт, ставши найпотужнішим чотирициліндровим мотором у компактному класі бренду. Головна фішка – електричний турбокомпресор потужністю 5 кВт, який живиться від 48-вольтової бортової мережі та повністю усуває ефект турбоями.

Завдяки цій системі кросовер GLB 250 розганяється швидше за свого попередника, при цьому викидаючи на 17 відсотків менше вуглекислого газу. Крім того, електрична турбіна вміє рекуперувати енергію вихлопних газів, перетворюючи її на електрику.

140 років інновацій