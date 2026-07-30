Mercedes-Benz презентував повністю новий компактний кросовер GLA: яка ціна

На першому етапі компанія запропонує покупцям три повністю електричні модифікації, а згодом лінійку доповнять гібридні версії з двигунами внутрішнього згоряння. Подібний підхід Mercedes-Benz вже продемонструвала у новому CLA, який в Європі здобув титул "Автомобіль року".

Спортивні пропорції та унікальний світловий дизайн

Порівняно з попередником, новий GLA став на 20 мм нижчим, отримав розширену задню колію та збільшену на 61 мм колісну базу – до 2 790 мм. Зовнішній вигляд моделі підкреслюють фактурні крила, захисні накладки колісних арок та диски розміром від 18 до 20 дюймів. Спеціально для електричних версій розроблено нову решітку радіатора, яка може містити 608 полікарбонатних світлових точок та 158 мікро-LED елементів для створення світлових анімацій.

Окрім того, стандартні головні LED-фари та опційні MULTIBEAM LED мають характерні світлодіодні елементи у формі трипроменевої зірки Mercedes-Benz. Модель доступна у чотирьох варіантах: Style Line, PROGRESSIVE Line, AMG Line та AMG Line Plus, а також у спеціальному виконанні Night Edition.

Електричні силові установки та 800-вольтова архітектура

При старті продажів лінійку GLA формують три електричні модифікації:

GLA 200 electric: оснащений заднім електродвигуном потужністю 165 кВт (224 к.с.) й 335 Нм крутного моменту. Літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея ємністю 58 кВт-год забезпечує запас ходу від 394 до 447 км за циклом WLTP. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,1 секунди.

оснащений заднім електродвигуном потужністю 165 кВт (224 к.с.) й 335 Нм крутного моменту. Літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея ємністю 58 кВт-год забезпечує запас ходу від 394 до 447 км за циклом WLTP. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,1 секунди. GLA 250+ electric також має задній привід, але потужність зростає до 200 кВт (272 к.с.) та 335 Нм крутного моменту. Нікель-марганець-кобальтова (NMC) батарея на 85 кВт-год забезпечує від 577 до 657 км на одному заряді. Розгін до 100 км/год становить 7,3 секунди.

також має задній привід, але потужність зростає до 200 кВт (272 к.с.) та 335 Нм крутного моменту. Нікель-марганець-кобальтова (NMC) батарея на 85 кВт-год забезпечує від 577 до 657 км на одному заряді. Розгін до 100 км/год становить 7,3 секунди. GLA 350 4MATIC electric: флагманська повнопривідна версія потужністю 260 кВт (354 к.с.) із максимальним крутним моментом 515 Нм та NMC-батареєю на 85 кВт-год. Позашляховик прискорюється до першої сотні за 5,4 секунди, а запас ходу досягає 555–643 км.

Завдяки 800-вольтовій системі та підтримці швидкої зарядки потужністю до 320 кВт, відновлення заряду з 10% до 80% для старших версій триває 22 хвилини, а за 10 хвилин можна поповнити запас ходу на 265–270 км. Максимальна швидкість усіх модифікацій обмежена на позначці 210 км/год.

На початку 2027 року лінійку доповнять високоефективні гібридні модифікації з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном, 48-вольтовою системою та восьмииступеневою роботиизованою трансмісією з подвійним зчепленням.

Практичність, новий інтер'єр та інтелектуальні технології

Салон автомобіля отримав збільшений простір для пасажирів: простір для ніг ззаду збільшився на 38 мм. Об'єм багажника становить від 410 до 1 400 літрів залежно від положення сидінь.

Додатково у передній частині електричних версій передбачено багажний відсік ємністю 107 літрів. Ключовим елементом салону став опційний цифровий комплекс MBUX Superscreen, що поєднує 10,25-дюймову панель приладів, 14-дюймовий центральний дисплей та 14-дюймовий екран для переднього пасажира.

Мультимедійна система працює під керуванням операційної системи MB.OS і підтримує штучний інтелект в оновленому MBUX Virtual Assistant, а навігація побудована на базі Google Maps із тривимірною візуалізацією оточення. За безпеку та підтримку водія відповідає комплекс асистентів MB.DRIVE рівня 2, який включає 8 камер, 5 радарів і 12 ультразвукових датчиків, забезпечуючи автоматичну зміну смуги руху та розширені функції паркування.