Mercedes-Benz представил полностью новый компактный кроссовер GLA: какая цена

На первом этапе компания предложит покупателям три полностью электрические модификации, а впоследствии линейку дополнят гибридные версии с двигателями внутреннего сгорания. Подобный подход Mercedes-Benz уже продемонстрировала в новом CLA, который в Европе получил титул "Автомобиль года".

Спортивные пропорции и уникальный световой дизайн

По сравнению с предшественником новый GLA стал на 20 мм ниже, получил расширенный задний путь и увеличенную на 61 мм колесную базу – до 2790 мм. Внешний вид модели подчеркивают фактурные крылья, защитные накладки колесных арок и диски размером от 18 до 20 дюймов. Специально для электрических версий разработана новая решетка радиатора, которая может содержать 608 поликарбонатных световых точек и 158 микро-LED элементов для создания световых анимаций.

Кроме того, стандартные главные LED фары и опционные MULTIBEAM LED имеют характерные светодиодные элементы в форме трехлучевой звезды Mercedes-Benz. Модель доступна в четырех вариантах: Style Line, PROGRESSIVE Line, AMG Line и AMG Line Plus, а также в специальном исполнении Night Edition.

Электрические силовые установки и 800-вольтовая архитектура

При старте продаж линейку GLA формируют три электрические модификации:

GLA 200 electric: оснащен задним электродвигателем мощностью 165 кВт (224 л.с.) и 335 Нм крутящего момента. Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 58 кВт-ч обеспечивает запас хода от 394 до 447 км по циклу WLTP. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,1 секунды.

оснащен задним электродвигателем мощностью 165 кВт (224 л.с.) и 335 Нм крутящего момента. Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 58 кВт-ч обеспечивает запас хода от 394 до 447 км по циклу WLTP. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. GLA 250+ электрический также имеет задний привод, но мощность увеличивается до 200 кВт (272 л.с.) и 335 Нм крутящего момента. Никель-марганец-кобальтовая (NMC) батарея на 85 кВтч обеспечивает от 577 до 657 км на одном заряде. Разгон до 100 км/ч составляет 7,3 секунды.

также имеет задний привод, но мощность увеличивается до 200 кВт (272 л.с.) и 335 Нм крутящего момента. Никель-марганец-кобальтовая (NMC) батарея на 85 кВтч обеспечивает от 577 до 657 км на одном заряде. Разгон до 100 км/ч составляет 7,3 секунды. GLA 350 4MATIC электрический: флагманская полноприводная версия мощностью 260 кВт (354 л.с.) с максимальным крутящим моментом 515 Нм и NMC-батареей на 85 кВт-ч. Внедорожник ускоряется до первой сотни за 5,4 секунды, а запас хода достигает 555-643 км.

Благодаря 800-вольтовой системе и поддержке быстрой зарядки мощностью до 320 кВт, восстановление заряда с 10% до 80% для старших версий длится 22 минуты, а через 10 минут можно пополнить запас хода на 265-270 км. Максимальная скорость всех модификаций ограничена на отметке 210 км/ч.

В начале 2027 года линейку дополнят высокоэффективные гибридные модификации с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, 48-вольтовой системой и восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Практичность, новый интерьер и интеллектуальные технологии

Салон автомобиля получил увеличенное пространство для пассажиров: пространство для ног сзади увеличилось на 38 мм. Объем багажника составляет от 410 до 1400 литров в зависимости от положения сидений.

Дополнительно в передней части электрических версий предусмотрен багажный отсек емкостью 107 литров. Ключевым элементом салона стал опционный цифровой комплекс MBUX Superscreen, объединяющий 10,25-дюймовую приборную панель, 14-дюймовый центральный дисплей и 14-дюймовый экран для переднего пассажира.

Мультимедийная система работает под управлением операционной системы MB.OS и поддерживает искусственный интеллект в обновленном MBUX Virtual Assistant, а навигация построена на базе Google Maps с трехмерной визуализацией оцепления. За безопасность и поддержку водителя отвечает комплекс ассистентов MB.DRIVE уровня 2, который включает 8 камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых датчиков, обеспечивая автоматическое изменение полосы движения и расширенные парковочные функции.