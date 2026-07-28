Mercedes-Benz объяснила происхождение нового двигателя M252: почему он не китайский

Причиной волны обсуждений стала информация о том, что новый 1,5-литровый бензиновый двигатель M252 будет выпускаться на входящем в состав компании Horse Powertrain китайском предприятии Aurobay. Именно этот факт многие ошибочно трактовали как использование Mercedes-Benz посторонних китайских моторов.

На самом деле речь идет о контрактном производстве, сообщает Motor.es. Сообщается, что двигатель M252 был создан инженерами Mercedes-Benz в Германии специально для новой модульной архитектуры MMA. Китайский партнер отвечает только за его серийный выпуск, тогда как конструкция, программное обеспечение и все технические решения принадлежат немецкому производителю.

Новая платформа MMA нуждалась в совершенно новом двигателе

Новый M252 дебютировал вместе с платформой Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), ставшей основой для нового поколения компактных моделей бренда. Архитектура разработана как универсальная и поддерживает полностью электрические силовые установки, так и гибридные версии с двигателем внутреннего сгорания.

Именно поэтому Mercedes-Benz создал новый четырехцилиндровый агрегат объемом 1.5 литра, работающий в паре с встроенным электромотором мощностью 22 кВт (30 л.с.). В отличие от традиционных мягких гибридов с ременным стартер-генератором, эта система позволяет автомобилю трогаться исключительно на электротяге. Двигатель отвечает перспективным экологическим нормам Euro 7 и имеет ряд современных технологий: цикл Миллера, непосредственный впрыск горючего, турбонаддув, систему изменения фаз газораспределения и покрытие цилиндров Nanoslide.

Какое отношение к этому имеет Geely

Дополнительную неразбериху создает тот факт, что крупнейшим частным акционером Mercedes-Benz Group является китайский холдинг Geely, который владеет около 9,7% акций компании. Кроме того, Geely является совладельцем компании Horse Powertrain вместе с Renault. В состав этого предприятия входит Aurobay – производитель двигателей, который и будет выпускать M252 по лицензии Mercedes-Benz.

В то же время, новый мотор не является двигателем Geely или совместной разработкой с китайской компанией. Некоторые компоненты могут быть унифицированы с другими двигателями концерна Geely для оптимизации производства, однако сам M252 остается отдельной конструкцией Mercedes-Benz и не используется другими автопроизводителями.

Новый мотор заменит предыдущие агрегаты Mercedes-Benz

M252 входит в новое семейство двигателей FAME и будет постепенно заменять бензиновые агрегаты M282 и M260, которые использовались в компактных моделях бренда. На старте производства двигатель будет доступен в трех вариантах мощности 136, 163 и 190 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет до 300 Нм, что соответствует показателям двухлитровых турбодизелей предыдущих поколений.

Производство в Китае не означает китайскую разработку

Современная авто индустрия все почаще употребляет глобальные производственные цепи. Для Mercedes-Benz выпуск двигателей в Китае позволяет оптимизировать производственные затраты без изменения конструкции или технических характеристик агрегата. Таким образом, утверждение о том, что Mercedes-Benz будет устанавливать на свои автомобили "китайские двигатели Geely", не соответствует действительности. Новый M252 остается двигателем Mercedes-Benz, который будет производиться на китайском предприятии по лицензии немецкой компании.

Подобные случаи в истории Mercedes-Benz уже были