Mercedes-Benz пояснила походження нового двигуна M252: чому він не є китайським

Причиною хвилі обговорень стала інформація про те, що новий 1,5-літровий бензиновий двигун M252 випускатиметься на китайському підприємстві Aurobay, яке входить до складу компанії Horse Powertrain. Саме цей факт багато хто помилково трактував як використання Mercedes-Benz сторонніх китайських моторів.

Насправді мова йде про контрактне виробництво, зазначає Motor.es. Повідомляється, що двигун M252 був створений інженерами Mercedes-Benz у Німеччині спеціально для нової модульної архітектури MMA. Китайський партнер відповідає лише за його серійний випуск, тоді як конструкція, програмне забезпечення та всі технічні рішення належать німецькому виробнику.

Нова платформа MMA потребувала абсолютно нового двигуна

Новий M252 дебютував разом із платформою Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), яка стала основою для нового покоління компактних моделей бренду. Архітектура розроблена як універсальна й підтримує як повністю електричні силові установки, так і гібридні версії з двигуном внутрішнього згоряння.

Саме тому Mercedes-Benz створив новий чотирициліндровий агрегат об'ємом 1.5 літра, який працює у парі з інтегрованим електромотором потужністю 22 кВт (30 к.с.). На відміну від традиційних м'яких гібридів із ремінним стартер-генератором, ця система дозволяє автомобілю рушати виключно на електротязі. Двигун відповідає перспективним екологічним нормам Euro 7 і має низку сучасних технологій: цикл Міллера, безпосереднє впорскування пального, турбонаддув, систему зміни фаз газорозподілу та покриття циліндрів Nanoslide.

Який стосунок до цього має Geely

Додаткову плутанину створює той факт, що найбільшим приватним акціонером Mercedes-Benz Group є китайський холдинг Geely, який володіє близько 9,7% акцій компанії. Окрім цього, Geely є співвласником компанії Horse Powertrain разом із Renault. До складу цього підприємства входить Aurobay – виробник двигунів, який і випускатиме M252 за ліцензією Mercedes-Benz.

Водночас новий мотор не є двигуном Geely чи спільною розробкою з китайською компанією. Деякі окремі компоненти можуть бути уніфіковані з іншими двигунами концерну Geely для оптимізації виробництва, однак сам M252 залишається окремою конструкцією Mercedes-Benz і не використовується іншими автовиробниками.

Новий мотор замінить попередні агрегати Mercedes-Benz

M252 входить до нового сімейства двигунів FAME і поступово замінюватиме бензинові агрегати M282 та M260, які використовувалися в компактних моделях бренду. На старті виробництва двигун буде доступний у трьох варіантах потужності 136, 163 й 190 кінських сил. Максимальний крутний момент становить до 300 Нм, що відповідає показникам дволітрових турбодизелів попередніх поколінь.

Виробництво в Китаї не означає китайську розробку

Сучасна автомобільна промисловість дедалі частіше використовує глобальні виробничі ланцюги. Для Mercedes-Benz випуск двигунів у Китаї дозволяє оптимізувати виробничі витрати, не змінюючи конструкцію чи технічні характеристики агрегату. Таким чином, твердження про те, що Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі "китайські двигуни Geely", не відповідає дійсності. Новий M252 залишається двигуном Mercedes-Benz, який лише вироблятиметься на китайському підприємстві за ліцензією німецької компанії.

Подібні випадки в історії Mercedes-Benz уже були