Mercedes-Benz навчить автомобілі здувати сніг з даху

Про нову розробку стало відомо з патентної бази European Patent Office. Інженери Mercedes-Benz пропонують вбудувати пневматичні форсунки в елементи даху або рейлінги. На схемі універсала видно по дві точки подачі повітря з кожного боку - над передніми та задніми дверима.

Сніг здуватиме перед відкриванням дверей

Система активується кнопкою та спрямовує стиснене повітря на край даху біля дверного прорізу. Ідея проста: прибрати сніг саме з тієї зони, звідки він зазвичай сиплеться в салон, коли людина відкриває двері.

Форсунки можуть бути стаціонарними або висувними. Водночас у патенті не уточнюються тиск повітря, продуктивність компресора та можливість підігріву потоку.

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Для Mercedes-Benz подібні експерименти не є чимось незвичайним. Нещодавно Auto24 розповідав про голографічні дисплеї та "розумні" вікна Mercedes-Benz, а раніше німці навіть почали використовувати рентген під час краш-тестів.

Поки що це лише патент

Mercedes-Benz не повідомляв, чи потрапить система на серійні автомобілі. Сам факт патентування ще не означає майбутнього виробництва.

Втім, для зимової експлуатації ідея має практичний сенс. Auto24 вже писав про зимові технології, які спрощують життя водіям, зокрема дистанційний прогрів, обігрів скла та інші рішення для боротьби зі снігом і льодом.

Якщо пневматична система все ж дійде до конвеєра, вона не замінить повне очищення автомобіля після сильного снігопаду, але принаймні може позбавити від знайомої зимової ситуації, коли весь сніг із даху опиняється на сидінні одразу після відкривання дверей.