Mercedes-Benz научит автомобили сдувать снег с крыши

О новой разработке стало известно из патентной базы European Patent Office. Инженеры Mercedes-Benz предлагают встроить пневматические форсунки в элементы крыши или рейлинги. На схеме универсала видно по две точки подачи воздуха с каждой стороны – над передней и задней дверью.

Снег будет сдуваться перед открытием двери

Система активируется кнопкой и направляет сжатый воздух на край крыши у дверного проема. Идея проста: убрать снег именно из той зоны, откуда он обычно сыпется в салон, когда человек открывает дверь.

Форсунки могут быть стационарными или выдвижными. В патенте не уточняются давление воздуха, производительность компрессора и возможность подогрева потока.

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Для Mercedes-Benz подобные эксперименты не являются чем-то необычным. Недавно Auto24 рассказывал о голографических дисплеях и "умных" окнах Mercedes-Benz, а раньше немцы даже начали использовать рентген во время краш-тестов.

Пока это только патент

Mercedes-Benz не сообщал, попадет ли система на серийные автомобили. Сам факт патентования еще не означает будущего производства.

Впрочем, для зимней эксплуатации идея имеет практический смысл. Auto24 уже писал о зимних технологиях, упрощающих жизнь водителям, в частности, дистанционный прогрев, обогрев стекла и другие решения для борьбы со снегом и льдом.

Если пневматическая система дойдет до конвейера, она не заменит полную очистку автомобиля после сильного снегопада, но по крайней мере может избавить от знакомой зимней ситуации, когда весь снег с крыши оказывается на сидении сразу после открывания двери.