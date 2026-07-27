Mercedes-Benz показав зовсім іншу версію універсального автокемпера Marco Polo

Серійне виробництво вже розпочинається. Замовлення моделі у Німеччині та на інших європейських ринках відкриють 5 серпня. Розробники обіцяють більше комфорту для життя та відпочинку. Про це йдеться в релізі виробника.

Однією з головних новинок став модернізований підйомний дах із легкою та міцною алюмінієвою конструкцією. Завдяки збільшенню висоти задньої частини на 10 см простір для відпочинку став комфортнішим, а спальне місце – зручнішим.

Практичність у кожній деталі

Продемонстровано початкову версію. Наприкінці року модель також можна буде оснастити панорамним люком і прозорою секцією в тканині даху, що забезпечать більше природного світла вдень і відкриють вид на зоряне небо вночі.

Інтер'єр отримав нову систему LED-атмосферного освітлення з кількома режимами – від холодного денного світла до теплих затишних відтінків.

"Mercedes-Benz повністю переглянув конструкцію маркізи: тепер її можна швидко встановлювати та демонтувати, що особливо зручно перед відвідуванням автомийки. Для більшої приватності в салоні з'явилися нові магнітні шторки, які легко встановлюються без додаткових кріплень, – зазначають розробники.

Також інженери вдосконалили складані столи, механізми висувних шухляд, панель керування та холодильник, який став економнішим у споживанні електроенергії.

Сучасні технології та мультимедіа

Новий Marco Polo отримав аудіосистему з вісьмома динаміками та сабвуфером, спеціально налаштовану для цієї моделі. Музику можна відтворювати через Bluetooth навіть без увімкненої мультимедійної системи.

Оновлена система Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) дозволяє централізовано керувати освітленням, аудіосистемою та іншими функціями кемпера через центральний дисплей або мобільний застосунок.

Машину розпочнуть випускати в Іспанії як V-Class, а у Німеччині вже з неї зроблять Marco Polo. Фото: Mercedes-Benz

Власне виробництво Mercedes-Benz

Нове покоління Marco Polo стало знаковим для бренду. Якщо базову V-Class, як і раніше, випускають на заводі в іспанській Віторії, то переобладнання автомобіля на кемпер тепер вперше повністю здійснюється на підприємстві Mercedes-Benz Vans у німецькому Людвігсфельде.

Компанія зазначає, що це забезпечить вищий контроль якості, більшу виробничу гнучкість і скорочення термінів постачання.