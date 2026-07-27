Mercedes-Benz показал совсем другую версию универсального автокемпера Marco Polo

Серийное производство уже начинается. Заказы модели в Германии и на других европейских рынках откроют 5 августа. Разработчики обещают больше комфорта для жизни и отдыха. Об этом говорится в релизе производителя.

Одной из главных новинок стала модернизированная подъемная крыша с легкой и крепкой алюминиевой конструкцией. Благодаря увеличению высоты задней части на 10 см пространство для отдыха стало более комфортным, а спальное место – более удобным.

Практичность в каждой детали

Продемонстрирована начальная версия. В конце года модель также можно будет оснастить панорамным люком и прозрачной секцией в ткани крыши, что обеспечит больше природного света днем и откроет вид на звездное небо ночью.

Интерьер получил новую систему LED-атмосферного освещения с несколькими режимами – от холодного дневного света до теплых уютных оттенков.

" Mercedes-Benz полностью просмотрел конструкцию маркизы: теперь ее можно быстро устанавливать и демонтировать, что особенно удобно перед посещением автомойки. Для большей конфиденциальности в салоне появились новые магнитные шторки, которые легко устанавливаются без дополнительных креплений,– отмечают разработчики.

Также инженеры усовершенствовали складные столы, механизмы выдвижных ящиков, панель управления и холодильник, который стал более экономным в потреблении электроэнергии.

Современные технологии и мультимедиа

Новый Marco Polo получил аудиосистему с восемью динамиками и сабвуфером, специально настроенную для этой модели. Музыку можно воспроизводить через Bluetooth даже без включенной мультимедийной системы.

Обновленная система Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) позволяет централизованно управлять освещением, аудиосистемой и другими функциями кемпера через центральный дисплей или мобильное приложение.

Машину начнут выпускать в Испании в качестве V-Class, а в Германии уже из нее сделают Marco Polo. Фото: Mercedes-Benz

Собственное производство Mercedes-Benz

Новое поколение Marco Polo стало знаковым для бренда. Если базовую V-Class по-прежнему выпускают на заводе в испанской Витории, то переоборудование автомобиля в кемпер теперь впервые полностью осуществляется на предприятии Mercedes-Benz Vans в немецком Людвигсфельде.

Компания отмечает, что это обеспечит более высокий контроль качества, большую производственную гибкость и сокращение сроков снабжения.