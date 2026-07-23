Mercedes-Benz призупинив виробництво електричного CLA L у Китаї через низькі продажі

Згідно з даними видання MBPassion, можливим поясненням зупинки конвеєра є невтішні обсяги реалізації: за першу половину цього року в Китаї було поставлено лише 627 екземплярів електричного CLA L. Динаміка продажів по місяцях розподілилася наступним чином:

січень: 35 одиниць;

лютий: 21 одиниця;

березень: 358 одиниць;

квітень: 52 одиниці;

травень: 161 одиниця;

червень: 0 одиниць.

Представники Mercedes-Benz поки утримуються від коментарів щодо ситуації. Також залишається невідомим, на який термін призупинено виробництво на спільному підприємстві з BAIC Motor та чи існує ймовірність повного виведення моделі з ринку через неправильну оцінку запитів місцевих покупців.

Технічні характеристики Mercedes CLA L

Як і електричний CLA для інших регіонів, китайська подовжена версія оснащена акумулятором ємністю 89 кВт-год. Завдяки високій ефективності заявлений запас ходу за місцевою системою вимірювання CLTC становить до 866 кілометрів. Автомобіль підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 325 кВт, що дозволяє поповнити запас ходу на 370 км всього за десять хвилин.

Конкуренція на ринку