Як зазначають юристи порталу Дорожній адвокат, ключовим фактором у кваліфікації будь-якої аварії є наслідки для життя та здоров'я людей. Саме медичний висновок визначає, за якою статтею судитимуть винуватця інциденту.

Якщо в результаті зіткнення постраждали лише автомобілі, дорожні знаки чи паркани, це класичне адміністративне правопорушення. У такому разі на водія чекає штраф або тимчасове позбавлення водійських прав за статтею 124 КУпАП.

Проте ситуація радикально змінюється, якщо хтось із учасників аварії отримав тілесні ушкодження. Навіть якщо травми здаються незначними на перший погляд, справу можуть перекваліфікувати.

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Коли настає кримінальна відповідальність

Кримінальне провадження відкривають тоді, коли експертиза фіксує у потерпілого тілесні ушкодження середньої тяжкості, тяжкі травми або якщо ДТП призвела до смерті. У цьому випадку в дію вступає стаття 286 Кримінального кодексу.

Навіть перелом руки чи струс мозку у пасажира може стати підставою для відкриття кримінальної справи проти водія, – експерти.

Тому юристи радять ніколи не залишати місце аварії та обов'язково викликати швидку, якщо хтось скаржиться на біль.

Для водія це означає, що замість звичайного візиту до патрульної поліції доведеться мати справу зі слідчими, адвокатами та судами. Покарання за кримінальною статтею варіюється від великих штрафів до реального позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно оформити європротокол, щоб уникнути зайвого спілкування з поліцією при дрібних ДТП. Цей інструмент чудово працює, але виключно в тих випадках, коли в аварії немає травмованих.