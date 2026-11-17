Как отмечают юристы портала Дорожный адвокат, ключевым фактором в квалификации любой аварии есть последствия для жизни и здоровья людей. Именно медицинское заключение определяет, по какой статье будут судить виновника инцидента.

Если в результате столкновения пострадали только автомобили, дорожные знаки или заборы, это классическое административное правонарушение. В таком случае водителя ждет штраф или временное лишение водительских прав по статье 124 КУоАП.

Однако ситуация радикально меняется, если кто-то из участников аварии получил телесные повреждения. Даже если травмы кажутся незначительными на первый взгляд, дело может быть переквалифицировано.

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Когда наступает уголовная ответственность

Уголовное производство открывают тогда, когда экспертиза фиксирует у потерпевшего телесные повреждения средней тяжести, тяжелые травмы или ДТП привело к смерти. В этом случае в действие вступает статья 286 Уголовного кодекса.

Даже перелом руки или сотрясение мозга у пассажира может стать основанием для возбуждения уголовного дела против водителя,– эксперты.

Поэтому юристы советуют никогда не покидать место аварии и обязательно вызвать скорую, если кто-то жалуется на боль.

Для водителя это означает, что вместо обычного визита в патрульную полицию придется иметь дело со следователями, адвокатами и судами. Наказание по уголовной статье варьируется от крупных штрафов до реального лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно оформить европротокол во избежание лишнего общения с полицией при мелких ДТП. Этот инструмент отлично работает, но исключительно в тех случаях, когда в аварии нет травмированных.