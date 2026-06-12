MG анонсувала прем'єру нового компактного електромобіля на фестивалі в Гудвуді

Головною новинкою експозиції стане субкомпактний повністю електричний хетчбек, розроблений як прямий конкурент для європейських моделей Renault 5 E-Tech та VW ID. Polo, пише Carscoops. Перший концепт є прототипом компактного міського хетчбека з повністю електричною силовою установкою, серійне виробництво якого заплановане на 2027 рік. Хоча офіційної назви новинка ще не має, перші опубліковані тизери дозволяють оцінити зовнішність автомобіля.

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Машина отримала закруглену передню частину кузова без традиційної решітки та оптику, яка має скоріше дружній і милий вигляд, ніж агресивний. Фірмовий значок MG дизайнери оригінально розмістили на задній стійці даху. Корма хетчбека виділяється спортивним силуетом, який підкреслюють сучасні світлодіодні ліхтарі та великий спойлер.

У європейській лінійці бренду цей електромобіль займе місце екологічного аналога бензинової моделі MG2 Hybrid і буде грати в популярному європейському сегменті B. Це дозволить новинці прямо конкурувати з такими компактними електрокарами, як Nissan Micra, Cupra Raval, Mini Cooper Electric, Peugeot E-208 та Renault 5.

Про другий концепт-кар інформації наразі менше. У компанії MG його описують як "електричне дизайнерське бачення". Розробники наголошують, що це не просто відірване від реальності стилістичне дослідження, а перспективний прототип, який згодом трансформується в реальну майбутню модель для розширення комерційної лінійки бренду.

Експозиція серійних моделей та шоу роботів

Окрім концептуальних новинок, на виставковому стенді бренду буде представлена широка лінійка актуальних серійних моделей. Відвідувачі фестивалю зможуть наочно ознайомитися з кросоверами ZS Hybrid та HS PHEV, електричним хетчбеком MG4 EV, спортивним родстером Cyberster, а також новинками MG S9 PHEV і торішнім екологічним седаном IM5.

Частина цих автомобілів візьме участь у традиційному заїзді на гудвудський пагорб. Свої динамічні можливості на швидкісній трасі демонструватимуть гібрид MG S9 PHEV, повністю електричний MG S6 EV та флагманський відкритий спорткар Cyberster. Додатковою розвагою для публіки на стенді стане спеціальна інтерактивна зона з сучасними роботами, які показуватимуть спеціально підготовлені виступи.

Офіційна презентація та розкриття всіх технічних подробиць відбудуться в перший день фестивалю, 9 липня 2026 року. Урочисту церемонію зняття покривал з нових машин проведе віцепрезидент MG Global Design Йозеф Кабан.